به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اشاره به روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی اظهار کرد: ۲۹ فروردین برابر با ۱۸ آوریل روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی است که امسال این روز با شعار میراث زنده و واکنش اضطراری در کنار اتفاقاتی که در سراسرجهان و به خصوص ایران عزیزمان که ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی در شرف وقوع است نامی برازنده می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: کشور جمهوری اسلامی ایران که به گواه گواهان یکی از سرزمین‌های تمدن‌ساز و کهن‌ترین تمدن بشری بر کره خاکی است از اواخر زمستان ۱۴۰۴ آماج ناجوانمردانه ترین حملات در تاریخ معاصر قرار گرفت.

موسوی تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی در میانه مذاکرات به خاک مقدس کشورمان حمله کردند اگر چه رادمردان مدافع وطن به‌سختی متجاوزان را گوشمالی دادند. اما ارتش متجاوز آمریکا و اسراییل با زیر پا گذاشتن همه پادمان‌ها و میثاق‌های بین المللی و بشر دوستانه نه تنها به مدارس اطفال که به بیمارستان‌ها، دانشگاه ها و اماکن غیر نظامی یورش آوردند و در این یورش و ایلغار سفاکانه از بمباران بناها و ابنیه میراث فرهنگی و آثار درخشان تمدن و فرهنگ ایرانیان فروگذار نکردند.

او اظهار کرد: این جانیان در برابر دیدگان جهانیان به فرهنگی زنده هجوم آورده و با بی شرمی گفتند که ایرانیان را به عصر حجر بر می گردانیم. مضحک آنجاست که کشوری با سبقه‌ای ۲۰۰ ساله می‌خواهد تمدنی ۶ هزار ساله را نابود کند. غافل از آن که ۶ هزار سال زندگی ریشه هایش را در تمام دنیا دوانده است و این درخت گشن تا ابدالاباد سبز و سایه‌گستر است‌.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی یاد آور شد: در چنین روزگاری است که میراث زنده و واکنش اضطراری معنا و مفهوم می‌یابد. وقتی میراث زنده ملل مورد تعدی و تجاوز غاصبان و ابلهان قرار می‌گیرد بر ذمه همه آزادگان و مردمان آگاه جهان است تا بدین وضعیت دردناک و شقاوت آمیز واکنش اضطراری نشان دهند و در برابر بی‌فرهنگی و جنایات جنگی متجاوزان بایستند.

او گفت: هر چند مردم دلیر و متحد ایران به خوبی می‌دانند چگونه می‌توانند سر متجاوز را به سنگ عبرت‌ بکوبند.

انتهای پیام/