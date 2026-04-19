به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری با اشاره به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه تصریح کرد: دولت‌ها موظف‌اند از هرگونه استفاده نظامی از اماکن فرهنگی پرهیز کرده و از تخریب آن‌ها جلوگیری کنند، چرا که میراث فرهنگی به‌عنوان دارایی مشترک بشریت شناخته می‌شود.

سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه نابودی میراث فرهنگی به گسست هویتی و تضعیف انسجام اجتماعی منجر می‌شود، تصریح کرد: نمونه‌هایی مانند تخریب پالمیرا در سوریه و بوداهای بامیان افغانستان نشان می‌دهد که در برخی جنگ‌ها، هدف فراتر از کنترل سرزمینی و در جهت حذف حافظه تاریخی ملت‌هاست.

او از فقدان برنامه‌ریزی جامع پیشینی در کشور گفت: اقدامات موجود در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط بحران، عمدتاً واکنشی، پراکنده و کم‌اثر بوده است.

قلی‌نژاد پیربازاری با تأکید بر ضرورت طراحی یک نظام چندلایه برای مدیریت بحران افزود: حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی نیازمند برنامه‌ریزی در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران است. در مرحله پیش از بحران، مستندسازی دقیق و بر پایه فناوریهای نوین، ارزیابی ریسک و تهیه نقشه مراکز و محوطه های با احتمال ریسک در دوره جنگ و آموزش نیروهای محلی و اعلام مراکز حساس میراث فرهنگی به مراجع بین المللی ، اهمیت اساسی دارد.

به گفته سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در زمان وقوع بحران نیز رعایت اصول بین‌المللی، پرهیز از استقرار فعالیت‌های نظامی در حریم آثار تاریخی و استفاده از سازوکارهایی مانند «سپر آبی» و تعامل سازنده با نهادهایی نظیر یونسکو، ایکوموس، ایکوم و ایکروم ، و پی گیری اخطار نهادهای بین المللی به طرفهای درگیری برای پرهیز از حمله به مراکز میراث فرهنگی ضروری است.

قلی‌نژاد پیربازاری درباره مرحله پس از بحران گفت: بازسازی میراث فرهنگی باید بر اساس مستندات معتبر و با مشارکت جامعه محلی انجام شود و از بازسازی‌های شتاب‌زده و غیرمستند پرهیز شود.

او در پایان با ارائه پیشنهادهایی، بر ضرورت تدوین «طرح ملی حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط بحران»، ایجاد واحدهای واکنش سریع، توسعه زیرساخت‌های مستندسازی دیجیتال و تقویت دیپلماسی فرهنگی تأکید کرد و افزود: بدون مشارکت جوامع محلی و هماهنگی بین نهادها، هیچ برنامه حفاظتی پایداری شکل نخواهد گرفت.

