به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی که با حضور معاونت اقتصادی استانداری مازندران صورت گرفت، با اشاره به واگذاری بناهای تاریخی شهرستان ساری به بخش خصوصی به منظور مرمت، حفظ واحیا و بازنده سازی این اماکن فرهنگی، خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با صندوق توسعه براساس ضوابط خاص خود و حفظ ملاحظات میراثی برای جذب سرمایه‌گذار، به خانه‌های روحانی، رمدانی، ناظری و جلیلی و همچنین آب انبار نو را از جمله فرصت‌های میراثی برای جذب سرمایه‌گذار برشمرد.

او همچنین با بیان اینکه با واگذاری این امکان برای حفظ مرمت و احیای آنها در اعتبار دولتی بیشتر صرفه‌جویی می‌شود، افزود: با واگذاری این ظرفیت‌های استانی از این اماکن به‌صورت چند منظوره استفاده خواهد شد.

