نمایشگاه عکس شهدای میناب و نقاشی کودکان در هندیجان برپا شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایشگاه عکس‌ از شهدای شهرستان میناب و آثار نقاشی کودکان به یاد این شهدا را در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس به تماشا گذاشته است.

این نمایشگاه که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و همچنین ترویج فرهنگ هنر و خلاقیت در میان نسل نونهال برگزار شده است به مدت ۱۰ روز در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس پذیرای علاقه‌مندان است.

برگزاری این رویداد فرهنگی، تلاشی است برای ادای دین به مقام شامخ شهدا و پاسداشت فداکاری‌های آنان.

نمایش عکس شهدای میناب یادآور رشادت‌ها و مقاومت‌هایی است که نباید فراموش شوند. از سوی دیگر، آثار نقاشی کودکان، پنجره‌ای رو به آرزوها، رویاها و خلاقیت‌های نسل آینده ماست که امیدواریم باعث دلگرمی و رشد آنان شود.

برپایی این نمایشگاه نشان‌دهنده اهمیت توجه به تمام سطوح جامعه، از ایثارگران جنگ تا کودکان مدرسه‌ای است. هنر، ابزار قدرتمندی برای انتقال مفاهیم عمیق و همچنین شکوفایی استعدادهاست.

