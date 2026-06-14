به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدموسی احمدپوریا امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در این باره اظهار کرد: این نمایشگاه با شعار محوری «صنایعدستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» و با هدف معرفی توانمندیهای هنرمندان، ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای بومی و ایجاد زمینهای برای عرضه مستقیم محصولات صنایعدستی برگزار شده است
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هفتکل با اشاره به همافزایی دستگاههای اجرایی در برپایی این رویداد افزود: این نمایشگاه با مشارکت فعال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد علوی برپا شد که نشاندهنده اهمیت رویکرد میانبخشی در توسعه اقتصاد صنایعدستی است.
او با بیان اینکه ۲۰ تن از صنعتگران برتر شهرستان در این نمایشگاه به ارائه آثار خود پرداختهاند به ظرفیتهای شاخص هفتکل در حوزه صنایعدستی اشاره کرد و گفت: گلیم هفتکل بهعنوان یکی از نمادهای فرهنگی و هنری این منطقه در سال ۱۳۹۷ در فهرست آثار ناملموس ملی به ثبت رسید و از جایگاه ویژهای در میان صنایعدستی استان برخوردار است.
احمدپوریا با تأکید بر نقش صنایعدستی در معیشت پایدار خانوارها بیان کرد: در حال حاضر در شهرستان هفتکل بالغ بر ۵۰۰ نفر بهصورت مستقیم در رشتههای گلیمبافی، رودوزیهای سنتی (از جمله ملیلهبافی)، چرمدوزی، خراطی و چلنگری مشغول به فعالیت هستند و توانستهاند با تولید و عرضه این آثار، سهم مؤثری در تأمین مخارج خانواده و اقتصاد محلی ایفا کنند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هفتکل همچنین از بازدید فرزاد شریفی، فرماندار شهرستان هفتکل، از این نمایشگاه خبر داد و گفت: فرماندار شهرستان ضمن حضور در غرفهها و گفتوگو با هنرمندان، بر ضرورت حمایت همهجانبه از فعالان صنایعدستی و تقویت زیرساختهای بازاریابی و فروش محصولات تأکید کرد.
او افزود: فرماندار هفتکل صنایعدستی را یکی از ظرفیتهای مهم در توسعه اشتغال پایدار و اقتصاد مقاومتی دانست و بر لزوم استمرار چنین برنامههایی در سطح شهرستان تأکید کرد.
احمدپوریا تأکید کرد: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هفتکل با تمام توان از هنرمندان این حوزه حمایت کرده و در تلاش است تا با ایجاد بازارچههای فصلی و دائمی مسیر فروش و بازاریابی این محصولات ارزشمند را هموار سازد.
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