به گزارش خبرنگار میراث آریا، به مناسبت هفته صنایعدستی آیین نکوداشت عوامل ساخت فیلمهای مستند «زیر عبای عشق» و «نقش جان» روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در تالار عزتالله نگهبان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از فعالان حوزه میراثفرهنگی و صنایعدستی برگزار شد محمد جوروند، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، از تلاشهای عوامل تولید این ۲ اثر مستند در معرفی ظرفیتها و جلوههای صنایعدستی و هنرهای سنتی استان تقدیر کرد.
فیلمهای مستند «زیر عبای عشق» و «نقش جان» با محوریت صنایعدستی و ارزشهای فرهنگی خوزستان تولید شدهاند و نقشی ارزنده در ثبت و بازنمایی بخشی از هویت بومی و هنری این استان دارند.
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