۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در دشت‌آزادگان همزمان با هفته صنایع‌دستی

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در دشت‌آزادگان همزمان با هفته صنایع‌دستی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دشت‌آزادگان از برگزاری نمایشگاه ویژه صنایع‌دستی به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی در محل خانه صنایع‌دستی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا جلالی امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵  اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته صنایع‌دستی و در زمینه حمایت از هنرمندان و صنعتگران بومی نمایشگاهی از آثار و تولیدات فاخر هنری در محل خانه صنایع‌دستی دشت‌آزادگان برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دشت‌آزادگان با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های بومی افزود: این نمایشگاه با هدف ایجاد زمینه‌ای مناسب برای عرضه و فروش مستقیم تولیدات هنرمندان شهرستان و همچنین معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی منطقه به عموم شهروندان و گردشگران دایر شده است.

او در خصوص ساعات بازدید از این نمایشگاه بیان کرد: علاقه‌مندان، هنردوستان و عموم مردم می‌توانند همه روزه در ایام هفته صنایع‌دستی برای بازدید از آثار ارائه شده، در ۲ نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به خانه صنایع‌دستی دشت‌آزادگان مراجعه کنند.

جلالی بر تداوم حمایت‌های این اداره از جامعه صنعتگران شهرستان تأکید کرد و افزود: تلاش ما بر این است تا با برپایی چنین نمایشگاه‌هایی، ضمن تقویت اقتصاد هنر، زمینه برای رشد و پویایی هنرهای سنتی این خطه فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032402109
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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