به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا جلالی امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته صنایعدستی و در زمینه حمایت از هنرمندان و صنعتگران بومی نمایشگاهی از آثار و تولیدات فاخر هنری در محل خانه صنایعدستی دشتآزادگان برپا شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دشتآزادگان با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیتهای بومی افزود: این نمایشگاه با هدف ایجاد زمینهای مناسب برای عرضه و فروش مستقیم تولیدات هنرمندان شهرستان و همچنین معرفی توانمندیهای صنایعدستی منطقه به عموم شهروندان و گردشگران دایر شده است.
او در خصوص ساعات بازدید از این نمایشگاه بیان کرد: علاقهمندان، هنردوستان و عموم مردم میتوانند همه روزه در ایام هفته صنایعدستی برای بازدید از آثار ارائه شده، در ۲ نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به خانه صنایعدستی دشتآزادگان مراجعه کنند.
جلالی بر تداوم حمایتهای این اداره از جامعه صنعتگران شهرستان تأکید کرد و افزود: تلاش ما بر این است تا با برپایی چنین نمایشگاههایی، ضمن تقویت اقتصاد هنر، زمینه برای رشد و پویایی هنرهای سنتی این خطه فراهم شود.
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