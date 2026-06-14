۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۹

سرپرست ‌پایگاه جهانی چغازنبیل و موزه هفت‌تپه:

محصولات صنایع‌دستی با امضای میراث جهانی قدرت رقابتی بالاتری دارند

محصولات صنایع‌دستی با امضای میراث جهانی قدرت رقابتی بالاتری دارند

سرپرست ‌پایگاه جهانی چغازنبیل و موزه هفت‌تپه گفت: محصولات صنایع‌دستی که با امضای میراث جهانی شناخته می‌شوند از قدرت رقابتی بالاتری در بازارهای جهانی برخوردارند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی عالیپور امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به روز جهانی صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا بیان کرد: خریدار مدرن نه فقط یک کالا بلکه بخشی از یک روایت تاریخی و معتبر را خریداری می‌کند.

سرپرست ‌پایگاه جهانی چغازنبیل و موزه هفت‌تپه گفت: روز جهانی صنایع‌دستی فرصت مغتنمی برای بازاندیشی در جایگاه «هنر دست» به عنوان شناسنامه فرهنگی ملت‌هاست.

او ادامه: امسال در حالی این روز را گرامی می‌داریم که بیش از هر زمان دیگری پیوند میان میراث جهانی و توسعه صنایع‌دستی بومی به عنوان یک ضرورت استراتژیک در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه مطرح شده است.

عالیپور خاطرنشان کرد: میراث جهانی تنها مجموعه‌ای از بناهای تاریخی نیست بلکه مخزنی غنی از الگوها، تکنیک‌ها، مواد اولیه و روایت‌های فرهنگی است که در طول قرن‌ها صیقل خورده‌اند.

او افزود: اتصال صنایع‌دستی بومی به مفاهیم میراث جهانی، فراتر از یک رویکرد حفاظتی و یک استراتژی توسعه‌محور است.

عالیپور با اشاره به مقوله الهام‌بخشی برای نوآوری اظهار کرد: هنرمندان صنایع‌دستی با الهام از نقوش، ساختارها و فلسفه‌ نهفته در آثار ثبت‌شده در میراث جهانی محصولاتی خلق می‌کنند که در عین اصالت با نیازهای زیبایی‌شناختی دنیای مدرن همخوانی دارد.

او با تأکید بر توسعه پایدار و گردشگری بیان کرد: پیوند صنایع‌دستی با مقاصد میراث جهانی جریان گردشگری را به سوی جوامع بومی هدایت می‌کند. این امر به‌طور مستقیم به اشتغال‌زایی و پایداری معیشت هنرمندانی می‌انجامد که نگهبانان این میراث ناملموس هستند.

عالیپور با بیان اینکه گذار از سنت به ارزش افزوده صنایع‌دستی بومی امروز دیگر محدود به بازارهای محلی نیست گفت: در سایه‌ استانداردهای میراث جهانی، صنایع‌دستی ما به عنوان «سفیران فرهنگی» شناخته می‌شوند که دیپلماسی فرهنگی را تسهیل کرده و اقتصادهای محلی را به زنجیره‌های ارزش جهانی متصل می‌کنند.

سرپرست ‌پایگاه جهانی چغازنبیل و موزه هفت‌تپه ادامه داد: در این روز فرخنده، ضمن تبریک به تمامی استادان، هنرمندان و فعالان این عرصه که با دستان توانمند خود هویت فرهنگی ما را در تار و پود هنر می‌بافند بر این نکته تأکید می‌کنیم که حمایت از صنایع‌دستی بومی سرمایه‌گذاری بر روی پویاترین بخش از میراث جهانی است. روز جهانی صنایع دستی بر تمامی هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر گرامی باد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032402096
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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