به گزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی عالیپور امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به روز جهانی صنایعدستی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا بیان کرد: خریدار مدرن نه فقط یک کالا بلکه بخشی از یک روایت تاریخی و معتبر را خریداری میکند.
سرپرست پایگاه جهانی چغازنبیل و موزه هفتتپه گفت: روز جهانی صنایعدستی فرصت مغتنمی برای بازاندیشی در جایگاه «هنر دست» به عنوان شناسنامه فرهنگی ملتهاست.
او ادامه: امسال در حالی این روز را گرامی میداریم که بیش از هر زمان دیگری پیوند میان میراث جهانی و توسعه صنایعدستی بومی به عنوان یک ضرورت استراتژیک در جوامع توسعهیافته و در حال توسعه مطرح شده است.
عالیپور خاطرنشان کرد: میراث جهانی تنها مجموعهای از بناهای تاریخی نیست بلکه مخزنی غنی از الگوها، تکنیکها، مواد اولیه و روایتهای فرهنگی است که در طول قرنها صیقل خوردهاند.
او افزود: اتصال صنایعدستی بومی به مفاهیم میراث جهانی، فراتر از یک رویکرد حفاظتی و یک استراتژی توسعهمحور است.
عالیپور با اشاره به مقوله الهامبخشی برای نوآوری اظهار کرد: هنرمندان صنایعدستی با الهام از نقوش، ساختارها و فلسفه نهفته در آثار ثبتشده در میراث جهانی محصولاتی خلق میکنند که در عین اصالت با نیازهای زیباییشناختی دنیای مدرن همخوانی دارد.
او با تأکید بر توسعه پایدار و گردشگری بیان کرد: پیوند صنایعدستی با مقاصد میراث جهانی جریان گردشگری را به سوی جوامع بومی هدایت میکند. این امر بهطور مستقیم به اشتغالزایی و پایداری معیشت هنرمندانی میانجامد که نگهبانان این میراث ناملموس هستند.
عالیپور با بیان اینکه گذار از سنت به ارزش افزوده صنایعدستی بومی امروز دیگر محدود به بازارهای محلی نیست گفت: در سایه استانداردهای میراث جهانی، صنایعدستی ما به عنوان «سفیران فرهنگی» شناخته میشوند که دیپلماسی فرهنگی را تسهیل کرده و اقتصادهای محلی را به زنجیرههای ارزش جهانی متصل میکنند.
سرپرست پایگاه جهانی چغازنبیل و موزه هفتتپه ادامه داد: در این روز فرخنده، ضمن تبریک به تمامی استادان، هنرمندان و فعالان این عرصه که با دستان توانمند خود هویت فرهنگی ما را در تار و پود هنر میبافند بر این نکته تأکید میکنیم که حمایت از صنایعدستی بومی سرمایهگذاری بر روی پویاترین بخش از میراث جهانی است. روز جهانی صنایع دستی بر تمامی هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر گرامی باد.
انتهای پیام/
نظر شما