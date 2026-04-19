به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهندس مطلبی‌پور امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه جاری طی بازدید از کارگاه مرمتی خانه تاریخی حاج رئیس اظهار کرد: بناهای تاریخی شناسنامه و هویت هر ایرانی است و حفاظت و پاسداشت این مواریث فرهنگی باید اولویت کاری ارگانهای دولتی و غیردولتی باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تربت حیدریه ادامه داد: ۲۹ فروردین ماه روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی، که هر ساله گرامی داشته می‌شود، فرصتی بی‌نظیر برای آشنایی با ارزش میراث فرهنگی و تمدن کشور عزیزمان است و باتوجه به خسارتهایی که به برخی آثار تاریخی در طی جنگ اخیر صورت گرفت اهمیت این بناها بر جهانیان بیشتر آشکار شد.

مطلبی پور تصریح کرد: در شهرستان تربت حیدریه بالغ بر ۳۵۰ اثر تاریخی و گردشگری شناسایی شده که تعداد ۷۰ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. طی سال گذشته بیش از ۱۴ اثر تاریخی در سطح شهرستان با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی و دولتی مرمت و ساماندهی شد.

