جشنواره سرتخمی ازمیغان، آیین روزی و برکت ۲ ساله شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب گفت: این مراسم در واقع آیین سنتی کاشت بذر برنج و تهیه نشاء مناسب برای مزارع برنج است که اواخر فروردین‌ماه برگزار می‌شود.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: ابتدا قسمتی از زمین‌های کشاورزی برای کاشت برنج و تهیه مخزن نشاء آماده می‌شوند (شخم زدن، کود حیوانی و... )، بذرها قربال‌گیری و تمیز و در گونی‌هایی خیسانده می‌شوند و در فضایی سرپوشیده و گرم به مدت ۳ الی ۴ روز نگهداری تا جوانه بزنند.

او ادامه داد: بعد از این مرحله زمان کاشت بذرها در زمینی که از قبل آماده شده، است و بذرهای جوانه‌زده در زمین پر آب پخش می‌شوند و کشاورزان با پاشیدن آب (آب گل آلود و زمین شخم‌زده هست) روی بذرهای جوانه‌زده در واقع مرحله کاشت را کامل می‌کنند و این زمین‌ها در واقع مخازن کاشت برنج هستند که پس از سبز شدن تا اواخر خرداد ماه نشاء‌ها به سایر زمین‌ها منتقل و کاشته می‌شوند. البته به میزان کافی نشاء و گیاه برنج در همین زمین‌ها نیز حفظ می‌شود.

عرب گفت: موقع کاشت بذر برنج که از ۲۰ فروردین به بعد شروع می‌شود و در روز مراسم کشاورزان از خانه با خود شکلات و شیرینی و آجیل و خرما و... با خود به سر زمین آورده و بعد از انجام بذر پاشی و اتمام کار کاشت، دور هم جمع می‌شوند و دعای خیر و برکت می‌خوانند و با تنقلات از یکدیگر پذیرایی می‌کنند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی اضافه کرد: برگزای رویدادهای گردشگری با همکاری جوامع محلی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی باعث افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم، احیای هنرها و آداب و رسوم و معرفی آن‌ها به نسل‌های جدید، برندسازی محصولات و تولیدات کشاورزی و صنایع‌دستی و البته زمینه مؤثری برای جذب گردشگر و معرفی هدفمند مناطق خصوصاً روستاها و... است و از اهداف ما با توجه به گردشگرپذیر بودن روستا احیای و زنده نگه داشتن مراسم، آیین‌ها و سنت‌های قدیمی است.

او تصریح کرد: این جشنواره به همت و تلاش فعالان گردشگری و صنایع‌دستی روستا، شورای اسلامی و دهیاری و اهالی روستا، معاونت گردشگری و اداره شهرستان، بخشداری مرکزی، مجموعه ژئو پارک جهانی طبس و... برگزار شد.

عرب افزود: در سال ۱۴۰۳ شاهد برگزاری ۴۵ رویداد در استان بودیم اما در سال ۱۴۰۴ این تعداد بالغ بر ۷۱ رویداد رسید و رشد حدود ۷۵ درصدی داشت. در بین این رویدادها ۶ رویداد ثبت جدید بودند و ۱۷ رویداد نیز تمدید شد.

انتهای پیام/