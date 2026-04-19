به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست فعالان صنعت گردشگری با سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، با حضور معاونان و مدیران ارشد دو وزارتخانه میراث‌فرهنگی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کنشگران بخش‌خصوصی برگزار شد؛ نشستی که در آن، ابعاد مختلف صیانت از صنعت گردشگری در شرایط جنگی و راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، با ترسیم تصویری از وضعیت این صنعت در دو سال اخیر، اظهار کرد: گردشگری در دولت چهاردهم، علی‌رغم مواجهه با تکانه‌های محیطی، با اتکاء به سیاست‌گذاری‌های هدفمند وزیر میراث‌فرهنگی، مسیر احیاء و رونق را تجربه کرد، به‌گونه‌ای که در فروردین ۱۴۰۴ شاهد شکوفایی نسبی در این حوزه بودیم.

وی با اشاره به سهم بالای اشتغال‌زایی این صنعت افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند؛ با این حال، بروز شرایط جنگی، این صنعت را با اختلالات جدی مواجه کرده و عملا بخشی از ظرفیت‌های آن را به حالت تعلیق درآورده است.

محسنی‌بندپی با ارائه داده‌های آماری تصریح کرد: در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، ضریب اشغال مراکز اقامتی به حدود ۸۰ درصد رسیده بود، اما این شاخص در بازه مشابه سال جاری با افت ۴۳ درصدی مواجه شده است؛ روندی که زنجیره‌ای از آسیب‌های اقتصادی را در سایر بخش‌های وابسته نیز به‌دنبال داشته است.

او در ادامه، با تاکید بر ضرورت مداخله حمایتی دولت، خواستار همکاری مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال موجود در این صنعت شد.

در بخش دیگری از این نشست، فعالان بخش‌خصوصی با رویکردی مسئله‌محور، به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

محسن حاجی‌سعید، از فعالان حوزه گردشگری، با اشاره به اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی در مدیریت شرایط بحرانی، تصریح کرد: توجه به صنعت گردشگری در دوران جنگ، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی است؛ چراکه این صنعت می‌تواند به حفظ پویایی روابط اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور کمک کند.

اکبر غمخوار، از فعالان حوزه تورگردانی نیز با توصیف برگزاری این نشست به‌عنوان «ابتکاری هوشمندانه در شرایط بحران»، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملیاتی را مطرح کرد و گفت: تخصیص تسهیلات هدفمند برای حفظ اشتغال، استمهال بدهی‌های بیمه‌ای، بخشودگی جرائم و تقبل سهم بیمه دولت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تثبیت وضعیت این صنعت کمک کند.

در ادامه، یاور عبیری، رئیس جامعه حرفه‌ای بوم‌گردی‌ها، با ارائه تحلیلی از کارکردهای نوین این بخش در شرایط جنگی، اظهار کرد: بوم‌گردی‌ها در این مقطع، فراتر از یک فعالیت اقتصادی، به‌عنوان یکی از مصادیق پدافند غیرعامل عمل کردند و نقش پناهگاه‌های امن را برای بخشی از جامعه ایفا کردند.

وی افزود: در دوران جنگ، حدود ۶۰ درصد ظرفیت بوم‌گردی‌ها به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گرفت و ۴۰ درصد دیگر نیز به‌طور رایگان در اختیار هم‌وطنان مناطق آسیب‌دیده قرار گرفت؛ رویکردی که نشان‌دهنده عمق مسئولیت‌پذیری اجتماعی فعالان این حوزه است.

همچنین گنجخانلو، رئیس مجتمع‌های خدمات بین‌راهی، با اشاره به استمرار خدمات‌رسانی این مجموعه‌ها در شرایط بحرانی، تصریح کرد: در طول جنگ، حتی یک روز وقفه در ارائه خدمات به مسافران ایجاد نشد و این مراکز با تمام ظرفیت در خدمت مردم بودند.

وی بر لزوم حمایت‌های بیمه‌ای برای تحقق اشتغال پایدار در این بخش تاکید کرد.

در پایان، نظامی، نائب‌رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی، با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه فعالان این حوزه، خاطرنشان کرد: همکاران ما در عمل به پویش «جانفدا» پیوسته‌اند و با وجود همه محدودیت‌ها، چراغ صنعت گردشگری را در شرایط جنگی روشن نگه داشته‌اند.

انتهای پیام/