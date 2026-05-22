سید محمد رستگاری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد در یادداشتی نوشت: دنیای امروز به سمتی حرکت میکند که دیگر «هتلهای لوکس» تنها مقصد نیستند، بلکه «تجربههای ناب» هستند که مسافر را فرا میخوانند. بومگردی، پاسخ هوشمندانه ایران به این نیاز جهانی است. ما در کشوری زندگی میکنیم که از شمال سبز تا جنوب فیروزهای و از شرق آفتاب تا غرب صبور، هر روستای هدف گردشگری آن، فصلی جداگانه از یک کتاب مصور است.
روز ملی بومگردی، روز ارج نهادن به تفکری است که «محرومیت» را به «مزیت» تبدیل کرد. این صنعت، مصداق ناب مشارکت آگاهانه مردم است؛ همانجا که خانواده روستایی، با تکیه بر سفره بیریا، صنایعدستی نیاکانی و معماری اقلیمی، به صف اول تولید ثروت ملی میپیوندد. بومگردیها، امروز «چراغ امید» را در دل روستاهای ما روشن نگه داشتهاند و مانع از غبار فراموشی بر چهره فرهنگهای محلی شدهاند.
در این پهنه زرین، استان یزد با آن اصالت خشتی و میراث جهانی خود، همواره چون نگینی بر انگشتری بومگردی ایران درخشیده است. یزد به ما آموخت که چگونه میتوان از «سادگی»، «شکوه» خلق کرد. خانههای خشتی ما، نه فقط پناهگاه کویرنشینان، که الگویی جهانی برای «زیست پایدار» هستند. اما امروز، این شکوه در تمام ایران تکثیر شده است؛ از اقامتگاههای ساحلی قشم تا خانههای سنگی کردستان و کلبههای جنگلی مازندران، همگی یک صدا، شکوه میهماننوازی ایرانی را فریاد میزنند.
افق پیش رو، افق «رونق و لبخند» است. بومگردی، راه نجات اقتصاد محلی و معکوس کردن مهاجرت است. ما بر این باوریم که توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که لبخند گردشگر با سفره روستایی گره بخورد. بومگردی بهترین زمینه را برای توزیع عادلانه ثروت فراهم کرده است. اگرچه چالشها وجود دارند، اما تاریخ این سرزمین گواهی میدهد که ما همیشه از دل سختیها، «روشنایی» خلق کردهایم.
امروز، بومگردیهای ما آمادهاند تا با عبور از تلاطمها، بار دیگر میزبان جانهای مشتاق باشند. ما به استقبال فصلی میرویم که در آن، گردشگری نه یک انتخاب، بلکه پیشران اصلی نشاط و امید در کالبد ایران قوی خواهد بود. طنین زندگی در کوچهباغهای روستاهای هدف گردشگری، بلندتر از همیشه شنیده میشود؛ چرا که ما به معجزه دستهای مردم و اصالت خاکمان ایمان داریم.
