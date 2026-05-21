به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست تخصصی سیر ساخت و مداخلات در میدان شاه طهماسب که امروز ۳۱ اردیبهشت ماه همزمان با هفته میراث فرهنگی و با هدف واکاوی هویت تاریخی و بررسی راهکارهای بازآفرینی یکی از تاثیرگذارترین فضاهای شهری یزد برگزار شد، بستری برای تحلیل سیر تطور این میدان از دوران صفویه تا عصر حاضر فراهم آورد.

در ابتدای این رویداد، سید محمد رستگاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، ضمن تشریح ابعاد اجتماعی و کالبدی میدان شاه‌طهماسب، بر ضرورت و اهمیت بازآفرینی هدفمند این عرصه در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری تأکید کرد.

در ادامه، امید خسروی‌راد، کارشناس میراث فرهنگی، دانشجوی دکتری رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه علم و صنعت و سخنران این نشست، با تکیه بر اسناد فنی و تصاویر تاریخی، به بررسی سیر شکل‌گیری و تحولات این مجموعه در گذر زمان پرداخت. وی ضمن تحلیل چالش‌های معماری و توسعه شهری در این محدوده، پروژه‌های ساماندهی و احیای انجام‌شده در دو دهه اخیر را مورد نقد و بررسی قرار داد.

بخش پایانی این نشست به واکاوی وضعیت کنونی میدان شاه‌طهماسب (حسینیه بعثت) اختصاص یافت؛ جایی که شرکت‌کنندگان با نگاهی جامع به شرایط کالبدی، ترافیکی، اجتماعی و کارکرد تجاری این میدان، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی این فضای ارزشمند شهری را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

