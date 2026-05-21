استاندار یزد از موزه اسناد و نسخ خطی یزد بازدید کرد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا؛ موزه ارباب مهربان پولاد، گنجینه‌ای بی‌بدیل از صدها نسخه خطی اوستا و اسناد و مدارکی است که به دوران قاجار و پهلوی تعلق دارد. این مجموعه ارزشمند، حاصل هشت سال تلاش و گردآوری نوه ارباب مهربان پولاد، یکی از برجسته‌ترین تجار و موبدان زرتشتی، است که در خانه‌ای تاریخی در محله دستوران یزد، در نزدیکی آتشکده یزد (آتش بهرام) و آب انبار رستم گیو، گرد هم آمده است.

این موزه فراتر از یک مجموعه اسناد تاریخی، پنجره‌ای به سوی تاریخ، فرهنگ، و آیین‌های کهن زرتشتی است. در کنار نسخ گران‌بهای اوستا و اسناد مهم تاریخی که روایتگر بخشی از تاریخ جامعه زرتشتیان ایران است، این مجموعه به معرفی جنبه‌های مختلف آیین‌ها، جشن‌ها، و رسوم این قوم باستانی می‌پردازد. همچنین، معرفی چهره‌های برجسته و اثرگذار تاریخ زرتشتیان و نمایش معماری منحصربه‌فرد خانه‌های زرتشتی، جذابیت این گنجینه را دوچندان کرده است.

اهمیت میراث مکتوب، به ویژه نسخ خطی، در حفظ و انتقال دانش، فرهنگ، و هویت یک ملت نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

بازدید استاندار از این موزه، نشان از درک این اهمیت و تلاش برای پاسداری از این میراث گران‌بها دارد.

در پایان این بازدید، از مسئول موزه به پاس تلاش‌های ارزشمندش در حفظ و احیای این میراث، تجلیل به عمل آمد.

