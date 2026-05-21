نقشه راه توسعه پایدار روستای تاریخی باقرآباد تدوین شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، کارگاه داوطلبانه برنامهریزی مداخله در روستای تاریخی باقرآباد، که روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه، با حضور ۴۵ نفر از دانشجویان و متخصصان بومی و همچنین شرکتکنندگانی از شهرهای یزد، بافق، زارچ، اردکان و سایر نقاط، برگزار شد رویکردی مشارکتی و میدانی را در پیش گرفت تا ضمن شناسایی دقیق ارزشهای کالبدی و فرهنگی روستا، نقشه راهی عملیاتی برای ارتقای ظرفیتهای گردشگری و توسعه مطلوب آن تدوین شود.
فرآیند این کارگاه در گام نخست با مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد پایه آغاز شد که شامل مطالعه طرح هادی روستا، تحلیل عکسهای هوایی و بررسی پروندههای عناصر ثبت ملی بود. همزمان با این مطالعات، مصاحبههای عمیقی با مسئولین محلی، ریشسفیدان و فعالان فرهنگی روستا انجام شد تا زوایای پنهان تاریخ و فرهنگ باقرآباد روشنتر شده و نیازهای واقعی جامعه محلی شناسایی شود.
پس از تکمیل مرحله مقدماتی، تیمهای تخصصی به مدت دو روز در سطح روستا مستقر شدند و بازدیدهای میدانی متعددی را با تمرکز بر شناسایی عناصر شاخص تاریخی-فرهنگی، مسیرهای گردشگری موجود و بالقوه، لکههای تاریخی، باغات و نخلستانهای منحصربهفرد روستا انجام دادند.
نکته حائز اهمیت در این مرحله، آسیبشناسی دقیق و مستندسازی وضعیت موجود بود؛ بهطوریکه بخش عمدهای از جدارههای مسیر مورد نظر به طول تقریبی هزار متر از نظر آسیبهای ساختاری نظیر ترکخوردگی، رطوبتزدگی، فرسایش مصالح و ناهماهنگیهای الحاقی بین بناهای جدید و بافت قدیم، بررسی و تحلیل شد.
این دقت نظر در برداشت میدانی و گفتگوهای مستمر با ساکنان بومی، به شناسایی دقیق موتیفها، الگوها و نشانههای بصری غالب در معماری و فرهنگ روستا منجر شد که مبنایی قابل اتکا برای تصمیمگیریهای مهندسی و طراحی در مراحل بعدی فراهم آورد.
پس از تکمیل دادههای میدانی و برطرف کردن نواقص برداشتها در روزهای پایانی کارگاه، فرآیند تعیین عرصه و حریم ثبت ملی روستا با دقت انجام شد و ضوابط مدون برای حفاظت از عرصه و حریم روستا تدوین شد.
یکی از خروجیهای کلیدی و نوآورانه این کارگاه، طراحی یک مسیر گردشگری حلقوی بود که بهگونهای چیده شد تا ضمن پوشش تمام عناصر شاخص روستا، امکان بازدید پیوسته، منسجم و بدون برگشت برای گردشگران را فراهم آورد.
جانمایی تابلوهای راهنمای گردشگری و تابلوهای معرفی ابنیه شاخص نیز در امتداد این مسیر انجام پذیرفت تا هویت بصری روستا بهدرستی به بازدیدکنندگان منتقل شود.
در نهایت، با جمعبندی نیازها و نتایج مطالعات، فهرستی جامع از پروژهها و اقدامات پیشنهادی در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین و ارائه شد.
این پروژهها شامل اقداماتی همچون جانمایی مسیر گردشگری، نصب تابلوهای راهنما، طراحی مبلمان شهری، طراحی لوگو و نقشه گردشگری، مستندسازی اولیه روستا، طراحی کفسازی مسیرهای پیادهراه، برگزاری جشنواره خوراک محلی، مرمت تکبرج تاریخی و حمام روستا، حصارکشی نقاط آسیبپذیر، جذب سرمایهگذار، تدوین طرح جامع اکو-روستا، لایروبی و احیای قنات باقرآباد و تبدیل ساختمانهای غیرفعال نظیر ساختمان پست و خانه بهداشت قدیمی به مراکز خدمات گردشگری و صنایعدستی است.
خروجی نهایی این کارگاه داوطلبانه، مجموعهای غنی از مستندات، نقشههای دقیق و بانک اطلاعاتی کامل است که میتواند بهعنوان سند بالادستی برای تصمیمگیران و نهادهای ذیربط در گامهای بعدی حفاظت، مرمت و بهسازی این مروارید کهن یزد مورد استفاده قرار گیرد.
