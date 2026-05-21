سید علیرضا سالار حسینی، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی استان یزد، در یادداشتی نوشت: بومگردیها با نقش حیاتی در حفظ میراث فرهنگی، نماد پویایی و ایستادگی در برابر ناملایمات هستند و بهرغم چالشهای فعلی، این صنعت با تکیه بر پیشینه تاریخی خود در عبور از بحرانها، همچنان بهعنوان اصلیترین محور بازگشت نشاط و رونق اقتصادی به کالبد شهرهای تاریخی شناخته میشود.
سی و یکم اردیبهشت ماه، روز ملی بوم گردی، فرصتی است برای ارج نهادن به میراثی که پیوند میان انسان، طبیعت و اصالت را جانی دوباره می بخشد.
استان یزد، با بافت تاریخی درهم تنیده و خانه های خشتی بی نظیر، قلب تپنده بوم گردی ایران به شمار می آید. این خانه ها با احیای معماری اصیل و میزبانی به سبک نیاکانمان، علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی، نمادی از توسعه پایدار و اشتغال زایی بومی هستند که تاریخ را در رگ های دنیای مدرن جاری می سازند.
بومگردی در پهنه زرین یزد، همواره نمادی از حیات، پویایی و ایستادگی در برابر ناملایمات بوده است. این خانههای خشتی که امروز با افتخار میزبان گردشگران هستند، در حافظه تاریخی خود روزگاری را ثبت کردهاند که در میانه تلاطمهای جنگ و سختیها، آغوش گرم و امن خود را به روی مردم گشودند و ثابت کردند که اصالت یزدی در روزهای بحران، همواره پناهگاه مظلومان و جویندگان آرامش است.
امروز وظیفه خود میدانیم که با نگاهی قدرشناسانه، از همت والای تلاشگرانی سخن بگوییم که در این مسیر دشوار، چراغ هویت ما را روشن نگه داشتهاند.
اگرچه شرایط فعلی چالشهایی را پیش روی این صنعت قرار داده، اما تاریخ یزد گواهی میدهد که ما همواره از دل سختیها، روشنایی خلق کردهایم.
با قلبی مالامال از امید، چشمانتظار روزی هستیم که با عبور از این شرایط بحرانی، بار دیگر طنین خنده و شادی میهمانانی از دورترین نقاط جهان در صحن و سرای این خانههای پربرکت بپیچد.
یقین داریم که به زودی بومگردیهای یزد، پرشورتر از گذشته، شاهد حضور گرم هموطنانمان خواهند بود و شکوه میهماننوازی کویر، بار دیگر لبخند را بر لبان مردمان این سرزمین جاری خواهد ساخت.
