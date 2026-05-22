۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲

با حضور معاون گردشگری کشور

خانه خلاق گردشگری و صنایع‌دستی زنان «بورینا» افتتاح شد

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود گفت: خانه خلاق گردشگری و صنایع‌دستی زنان «بورینا» در روستای قلعه‌بالا همزمان با روز ملی بوم‌گردی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز جمعه یکم خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: خانه خلاق گردشگری و صنایع‌دستی زنان «بورینا» در دومین همایش ملی روز بوم‌گردی‌ها در روستای قلعه‌بالا با حضور محسنی‌بندپی، معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عجم نماینده مردم شهرستان های شاهرودو میامی در مجلس شورای اسلامی، فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی،  تاجیک مدیر کل  اداره کل میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و … افتتاح‌ شد.

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان افزود: در خانه خلاق گردشگری زنان روستای قلعه‌بالا، بانوان روستا با مشارکت یکدیگر به تولید و عرضه انواع محصولات محلی می‌پردازند.

 او بیان کرد: بخشی از این محصولات حاصل تولیدات کشاورزی روستا است و بخش دیگر نیز انواع صنایع‌دستی مانند تانه‌بافی، گلیم‌بافی و گلدوزی نیز توسط زنان هنرمند روستا تولید می‌شود.

رضویان تصریح کرد: محصولات تولیدی این مجموعه پس از آماده‌سازی به گردشگران عرضه می‌شود و نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی، تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی زنان روستا ایفا می‌کند.

