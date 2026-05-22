به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز جمعه یکم خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: خانه خلاق گردشگری و صنایعدستی زنان «بورینا» در دومین همایش ملی روز بومگردیها در روستای قلعهبالا با حضور محسنیبندپی، معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، عجم نماینده مردم شهرستان های شاهرودو میامی در مجلس شورای اسلامی، فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، تاجیک مدیر کل اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و … افتتاح شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان افزود: در خانه خلاق گردشگری زنان روستای قلعهبالا، بانوان روستا با مشارکت یکدیگر به تولید و عرضه انواع محصولات محلی میپردازند.
او بیان کرد: بخشی از این محصولات حاصل تولیدات کشاورزی روستا است و بخش دیگر نیز انواع صنایعدستی مانند تانهبافی، گلیمبافی و گلدوزی نیز توسط زنان هنرمند روستا تولید میشود.
رضویان تصریح کرد: محصولات تولیدی این مجموعه پس از آمادهسازی به گردشگران عرضه میشود و نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی، تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی زنان روستا ایفا میکند.
