به گزارش خبرنگار میراث آریا، دومین جشن ملی بوم‌گردی با حضور گسترده فعالان حوزه بوم‌گردی و گردشگری از سراسر کشور، مسئولان کشوری و استانی و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، موسیقی محلی، موسیقی اقوام و آیین‌های سنتی در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا از توابع بیارجمند شهرستان شاهرود برگزار شد.

در این رویداد ملی، محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، حمید دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، محمدحسن آصفری فرماندار ویژه شاهرود و معاون استاندار، جلال تاجیک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی سراسر کشور و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند.

روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا که در همجواری منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی توران قرار گرفته، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد بوم‌گردی کشور تبدیل شده و اکنون به‌عنوان گزینه نخست ایران برای ثبت جهانی در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) مطرح است.

در آیین ملی روز بوم‌گردی، سخنرانان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، فرهنگی و اجتماعی قلعه‌بالا، این روستا را در آستانه یک جهش بین‌المللی در حوزه گردشگری روستایی دانستند و اعلام کردند روند ثبت جهانی آن وارد مراحل نهایی شده است.

مسئولان حاضر در این مراسم، توسعه بوم‌گردی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای رونق اقتصادی، حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عنوان کردند و بر ضرورت حمایت از جوامع محلی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری تأکید داشتند.

همچنین در این رویداد، ظرفیت‌های متنوع استان سمنان در حوزه طبیعت‌گردی، گردشگری روستایی، صنایع‌دستی و گردشگری فرهنگی معرفی شد و فعالان حوزه بوم‌گردی از سراسر کشور به تبادل تجربه‌ها و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه پرداختند.

دومین جشن ملی بوم‌گردی از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با هدف ایجاد بستر گفت‌وگو میان مدیران و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، انتقال تجربه‌های موفق، بررسی ظرفیت‌ها و تقویت پیوند میان فعالان این حوزه به میزبانی استان سمنان برگزار شد.

برگزاری این رویداد ملی در قلعه‌بالا، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری شرق استان سمنان، گامی مهم در مسیر ثبت جهانی این روستای شاخص و تثبیت جایگاه ایران در حوزه گردشگری روستایی و بوم‌گردی در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/