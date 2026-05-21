قلعه بالا تا ثبت جهانی یک قدم فاصله دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در جریان برگزاری دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها به میزبانی روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا، با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر این روستا، از نزدیک شدن روند ثبت جهانی قلعه‌بالا خبر داد و آن را یکی از مهم‌ترین مقاصد آینده گردشگری روستایی کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵،  در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها در قلعه‌بالا گفت: فاصله روستا هدف گردشگری قلعه بالا تا ثبت جهانی بسیار کوتاه شده و اکنون تنها یک گام تا تحقق این اتفاق بزرگ باقی مانده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان حضور گسترده مردم، گردشگران و فعالان حوزه بوم‌گردی در جشن ملی بوم‌گردی‌ها را نشانه‌ای از ظرفیت بالای اجتماعی و فرهنگی قلعه‌بالا دانست و افزود: استقبال پرشور مهمانان و مشارکت مردم محلی نشان می‌دهد این روستا از آمادگی لازم برای تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری روستایی کشور برخوردار است.

او تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های بومی، حفظ هویت فرهنگی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مشارکت جوامع محلی، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قلعه‌بالا در مسیر ثبت جهانی و توسعه پایدار گردشگری خواهد بود.

