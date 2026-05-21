قلعه بالا تا ثبت جهانی یک قدم فاصله دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها در قلعه‌بالا گفت: فاصله روستا هدف گردشگری قلعه بالا تا ثبت جهانی بسیار کوتاه شده و اکنون تنها یک گام تا تحقق این اتفاق بزرگ باقی مانده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان حضور گسترده مردم، گردشگران و فعالان حوزه بوم‌گردی در جشن ملی بوم‌گردی‌ها را نشانه‌ای از ظرفیت بالای اجتماعی و فرهنگی قلعه‌بالا دانست و افزود: استقبال پرشور مهمانان و مشارکت مردم محلی نشان می‌دهد این روستا از آمادگی لازم برای تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری روستایی کشور برخوردار است.

او تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های بومی، حفظ هویت فرهنگی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مشارکت جوامع محلی، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قلعه‌بالا در مسیر ثبت جهانی و توسعه پایدار گردشگری خواهد بود.

