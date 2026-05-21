به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها که به میزبانی استان سمنان و در شاهرود برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌های شاخص استان در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: از مجموع ۵۴ کاروانسرای باقی‌مانده از دوران صفویه در کشور، ۱۳ کاروانسرا در استان سمنان قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه استان در تاریخ و تمدن ایران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: ۶ کاروانسرای استان سمنان در اجلاس یونسکو در سپتامبر ۲۰۲۳ در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کاروانسرای آهوان، کاروانسرای سمنان و کاروانسرای تاریخی میاندشت اشاره کرد.

او با بیان اینکه کاروانسرای میاندشت بزرگ‌ترین کاروانسرای کشور محسوب می‌شود، گفت: این مجموعه تاریخی متعلق به سه دوره تاریخی مختلف بوده و در شمار مفاخر ملی کشور قرار دارد.

تاجیک در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان تصریح کرد: وجود قلعه‌های تاریخی متعدد و ارزشمند در نقاط مختلف سمنان، این قابلیت را ایجاد کرده تا استان به‌عنوان پایگاه ملی قلعه‌های تاریخی کشور معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان اشاره کرد و افزود: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند صنایع‌دستی در استان سمنان فعالیت دارند و این استان دارای شهرها و روستاهای ملی متعددی در حوزه صنایع‌دستی است.

او، تنوع اقلیمی را یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این استان برشمرد و گفت: گردشگران در سمنان می‌توانند در فاصله‌ای کمتر از نیم ساعت از مناطق کویری به مناطق جنگلی دسترسی پیدا کنند؛ ظرفیتی کم‌نظیر که در کمتر نقطه‌ای از کشور دیده می‌شود.

تاجیک با دعوت از فعالان حوزه بوم‌گردی کشور برای معرفی بیشتر ظرفیت‌های سمنان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود فعالان این حوزه با استفاده از تجربیات و ارتباطات گسترده خود، توانمندی‌های گردشگری استان را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین با اشاره به روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا بیان کرد: این روستا در ارزیابی‌های گردشگری، رتبه نخست کشور را کسب کرده و امید می‌رود در آینده‌ای نزدیک افتخاری جهانی برای ایران رقم بزند.

