۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳

رئیس جامعه بوم گردی:

قلعه‌بالا استان سمنان ظرفیت ثبت جهانی را دارد

رئیس جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور با قدردانی از میزبانی استان سمنان در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها، گفت: هم‌افزایی و حضور فعال جامعه بوم‌گردی کشور می‌تواند مسیر ثبت جهانی روستای قلعه‌بالا را هموار کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یاور عبیری  روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها به میزبانی شاهرود، با تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: برگزاری این گردهمایی در مدت‌زمانی کوتاه و با سطح بالای هماهنگی، نشان‌دهنده همدلی و تلاش مجموعه مدیریتی و فعالان گردشگری استان سمنان است.

رئیس جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور با قدردانی از استاندار سمنان، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و دیگر دست‌اندرکاران افزود: استان سمنان میزبانی شایسته‌ای از فعالان حوزه بوم‌گردی کشور داشت و این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

او حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در این گردهمایی را موجب دلگرمی فعالان این حوزه دانست و تصریح کرد: حمایت و همراهی مسئولان ملی با جامعه بوم‌گردی، نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار و تقویت این صنعت دارد.

عبیری با اشاره به فعالیت انجمن‌های بوم‌گردی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه با وجود محدودیت‌ها، اقدامات ارزشمندی در جذب گردشگر و معرفی ظرفیت‌های بومی انجام داده‌اند و استمرار این هم‌افزایی می‌تواند زمینه توسعه هرچه بیشتر گردشگری را فراهم کند.

رئیس جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور با اشاره به تجربه موفق ثبت جهانی روستای شفیع‌آباد کرمان گفت: سال گذشته حضور فعال و منسجم جامعه بوم‌گردی در این روستا، نقش مؤثری در ثبت جهانی آن داشت و این تجربه نشان داد که ظرفیت‌های مردمی و تخصصی این حوزه می‌تواند در تحقق اهداف ملی اثرگذار باشد.

او ابراز امیدواری کرد: حضور گسترده فعالان بوم‌گردی در روستای قلعه‌بالا نیز بتواند زمینه‌ساز ثبت جهانی این روستا و افتخاری دیگر برای کشور شود.

عبیری در پایان ضمن آرزوی اقامتی خوش و پربار برای مهمانان این گردهمایی، از تلاش تمامی دست‌اندرکاران برگزاری دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها قدردانی کرد.

