به گزارش خبرنگار میراث آریا، یاور عبیری روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در دومین جشن ملی بومگردیها به میزبانی شاهرود، با تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: برگزاری این گردهمایی در مدتزمانی کوتاه و با سطح بالای هماهنگی، نشاندهنده همدلی و تلاش مجموعه مدیریتی و فعالان گردشگری استان سمنان است.
رئیس جامعه اقامتگاههای بومگردی کشور با قدردانی از استاندار سمنان، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و دیگر دستاندرکاران افزود: استان سمنان میزبانی شایستهای از فعالان حوزه بومگردی کشور داشت و این تلاشها قابل تقدیر است.
او حضور معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی در این گردهمایی را موجب دلگرمی فعالان این حوزه دانست و تصریح کرد: حمایت و همراهی مسئولان ملی با جامعه بومگردی، نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار و تقویت این صنعت دارد.
عبیری با اشاره به فعالیت انجمنهای بومگردی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه با وجود محدودیتها، اقدامات ارزشمندی در جذب گردشگر و معرفی ظرفیتهای بومی انجام دادهاند و استمرار این همافزایی میتواند زمینه توسعه هرچه بیشتر گردشگری را فراهم کند.
رئیس جامعه اقامتگاههای بومگردی کشور با اشاره به تجربه موفق ثبت جهانی روستای شفیعآباد کرمان گفت: سال گذشته حضور فعال و منسجم جامعه بومگردی در این روستا، نقش مؤثری در ثبت جهانی آن داشت و این تجربه نشان داد که ظرفیتهای مردمی و تخصصی این حوزه میتواند در تحقق اهداف ملی اثرگذار باشد.
او ابراز امیدواری کرد: حضور گسترده فعالان بومگردی در روستای قلعهبالا نیز بتواند زمینهساز ثبت جهانی این روستا و افتخاری دیگر برای کشور شود.
عبیری در پایان ضمن آرزوی اقامتی خوش و پربار برای مهمانان این گردهمایی، از تلاش تمامی دستاندرکاران برگزاری دومین جشن ملی بومگردیها قدردانی کرد.
