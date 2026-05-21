شاهرود و میامی «قاره کوچک گردشگری» ایران است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد عجم روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها به میزبانی استان سمنان در شاهرود، با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری اظهار کرد: نگاه به گردشگری نباید صرفاً در چارچوب ملی محدود شود، بلکه باید رویکردی فراملی به این حوزه داشت؛ چراکه برخی مناطق شهرستان‌های شاهرود و میامی، از جمله روستای قلعه‌بالا، بدون تبلیغات گسترده نیز میزبان گردشگران خارجی بوده‌اند.

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در حوزه گردشگری نقش تسهیل‌گر دارد، افزود: توسعه بوم‌گردی و گردشگری بیش از هر چیز به تلاش فعالان این عرصه وابسته است؛ افرادی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، هنر و خلاقیت خود می‌توانند ایران را به مردم داخل و سپس گردشگران خارجی معرفی کنند.

او ثبت روز ملی بوم‌گردی و برگزاری گردهمایی‌های تخصصی در این حوزه را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: انتخاب استان سمنان و شهرستان شاهرود برای میزبانی این رویداد ملی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده منطقه و توجه وزارت میراث‌فرهنگی به این توانمندی‌ها است.

عجم با اشاره به تمرکز ظرفیت‌های گردشگری استان در شرق سمنان تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد ظرفیت‌های گردشگری استان سمنان در شهرستان‌های شاهرود و میامی قرار دارد و این موضوع ضرورت توجه ویژه در تخصیص اعتبارات، تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گردشگری را یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد محلی برشمرد و افزود: اگر این حوزه به‌عنوان یک صنعت مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند نقش مؤثری در مولدسازی اقتصاد خانوار، اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارهای خرد ایفا کند.

او با اشاره به تنوع جاذبه‌های طبیعی و تاریخی منطقه گفت: وجود جنگل ابر، پارک ملی توران، کاروانسراهای تاریخی، آثار ثبت جهانی و گونه‌های نادر جانوری همچون یوز آسیایی، مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های گردشگری را در این منطقه ایجاد کرده است.

عجم همچنین به ظرفیت صنایع‌دستی منطقه اشاره کرد و افزود: حضور هزاران هنرمند در حوزه‌هایی مانند بافندگی، سفال، گلیم و جاجیم، فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما نبود بازارچه‌های تخصصی عرضه محصولات از جمله چالش‌های جدی این بخش است.

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار بازنگری در برخی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه گردشگری شد و گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت ارائه پیشنهادهای کارشناسی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، در مسیر اصلاح قوانین و تسهیل فعالیت فعالان این حوزه همکاری کند.

او بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه گردشگری تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع دولتی، باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران و مشارکت مردم در اجرای طرح‌های گردشگری بیش از گذشته فراهم شود.

عجم در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دولت، مجلس و فعالان بوم‌گردی می‌تواند زمینه‌ساز جهش گردشگری در این منطقه شود و شاهرود و میامی را به مقصدی شاخص در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کند.

