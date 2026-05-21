به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدحسن آصفری امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در دومین گردهمایی مدیران بوم‌گردی کشور اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهداست و برگزاری چنین رویدادهایی در این فضای امن، نعمتی ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و معاون استاندار سمنان با قدردانی از وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل برگزاری این گردهمایی در شاهرود، افزود: حضور مدیران و فعالان حوزه بوم‌گردی از سراسر کشور در این شهرستان، فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت‌های گسترده گردشگری منطقه فراهم کرده است.

او با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شهرستان تصریح کرد: شاهرود به‌عنوان شهری با چهار اقلیم متفاوت، از جنگل ابر تا کویر، و از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی تا روستاهای هدف گردشگری، دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

آصفری همچنین با اشاره به جایگاه روستاهای گردشگری شهرستان شاهرود گفت: روستای هدف گردشگری قلعه بالا از شهرستان شاهرود در مسیر ثبت جهانی قرار دارند که بیانگر اهمیت و ارزش این مناطق در سطح ملی و بین‌المللی است.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و معاون استاندار سمنان بیان کرد: وجود مفاخر بزرگی همچون بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی، غنای فرهنگی و تاریخی شاهرود را دوچندان کرده و این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری معنوی کشور تبدیل کرده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان اشاره کرد و افزود: تولیداتی نظیر نمد، جاجیم و دیگر دست‌ساخته‌های هنری در مناطق مختلفی همچون بسطام، کلاته‌خیج، مجن و رویان، جلوه‌ای از هنر، فرهنگ و تلاش مردم این دیار است.

آصفری ابراز امیدواری کرد شرکت‌کنندگان در این گردهمایی در مدت حضور خود بتوانند با ظرفیت‌های متنوع گردشگری و صنایع‌دستی شاهرود آشنا شده و به‌عنوان سفیران معرفی این شهرستان در کشور نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و معاون استاندار سمنان در پایان ضمن گرامیداشت روز بوم‌گردی، بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت: عزت و پیشرفت امروز کشور در گرو تداوم راه شهیدان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در مسیر توسعه است.

