۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲

فرماندار ویژه شاهرود:

فعالان بوم‌گردی سفیر معرفی ظرفیت‌های گردشگری شاهرود باشند

فعالان بوم‌گردی سفیر معرفی ظرفیت‌های گردشگری شاهرود باشند

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و معاون استاندار سمنان، در دومین گردهمایی مدیران بوم‌گردی کشور با اشاره به تنوع اقلیمی، تاریخی و فرهنگی شاهرود، بر نقش فعالان حوزه بوم‌گردی در معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدحسن آصفری امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در  دومین گردهمایی مدیران بوم‌گردی کشور اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهداست و برگزاری چنین رویدادهایی در این فضای امن، نعمتی ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و معاون استاندار سمنان با قدردانی از وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل برگزاری این گردهمایی در شاهرود، افزود: حضور مدیران و فعالان حوزه بوم‌گردی از سراسر کشور در این شهرستان، فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت‌های گسترده گردشگری منطقه فراهم کرده است.

او با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شهرستان تصریح کرد: شاهرود به‌عنوان شهری با چهار اقلیم متفاوت، از جنگل ابر تا کویر، و از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی تا روستاهای هدف گردشگری، دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

آصفری همچنین با اشاره به جایگاه روستاهای گردشگری شهرستان شاهرود گفت: روستای هدف گردشگری قلعه بالا از شهرستان شاهرود در مسیر ثبت جهانی قرار دارند که بیانگر اهمیت و ارزش این مناطق در سطح ملی و بین‌المللی است.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و معاون استاندار سمنان بیان کرد: وجود مفاخر بزرگی همچون بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی، غنای فرهنگی و تاریخی شاهرود را دوچندان کرده و این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری معنوی کشور تبدیل کرده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان اشاره کرد و افزود: تولیداتی نظیر نمد، جاجیم و دیگر دست‌ساخته‌های هنری در مناطق مختلفی همچون بسطام، کلاته‌خیج، مجن و رویان، جلوه‌ای از هنر، فرهنگ و تلاش مردم این دیار است.

آصفری ابراز امیدواری کرد شرکت‌کنندگان در این گردهمایی در مدت حضور خود بتوانند با ظرفیت‌های متنوع گردشگری و صنایع‌دستی شاهرود آشنا شده و به‌عنوان سفیران معرفی این شهرستان در کشور نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و معاون استاندار سمنان در پایان ضمن گرامیداشت روز بوم‌گردی، بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت: عزت و پیشرفت امروز کشور در گرو تداوم راه شهیدان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در مسیر توسعه است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405023102414
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha