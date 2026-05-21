بازدید معاون گردشگری کشور از پروژه گردشگری کوهپایه شهمیرزاد

به گزارش خبرنگار میراثآریا انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در ادامه برنامههای سفر به استان سمنان و در حاشیه برگزاری دومین گردهمایی ملی بومگردیهای کشور، از پروژه گردشگری کوهپایه شهمیرزاد بازدید کرد.
در این بازدید، رحیمی سرمایهگذار پروژه گردشگری کوهپایه شهمیرزاد، گزارشی از روند اجرایی، ظرفیتهای اقامتی و تفریحی، برنامههای توسعهای و خدمات پیشبینیشده این مجموعه ارائه کرد. پروژه گردشگری کوهپایه شهمیرزاد در یکی از مناطق خوشآبوهوای شمال استان سمنان و در شهر نمونه گردشگری بینالمللی شهمیرزاد واقع شده و با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ماندگاری مسافر و ایجاد فضای تفریحی و اقامتی در حال توسعه است.
محسنیبندپی در جریان این بازدید، بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری و تقویت زیرساختهای گردشگری طبیعی و کوهستانی تأکید کرد و شهمیرزاد را یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری استان سمنان و کشور دانست.
در این بازدید، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، جلال تاجیک مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز حضور داشتند.
