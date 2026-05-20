به گزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، در دومین گردهمایی روز ملی بومگردی ایران که به میزبانی مجموعه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد، بومگردی را یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی کشور در حوزه توسعه پایدار، تابآوری اجتماعی و تقویت انسجام ملی دانست و گفت: امروز بومگردی صرفاً یک قالب اقامتی یا گونهای از سفر نیست، بلکه بخشی از سازوکار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور برای حفظ پایداری در شرایط عادی و بحرانی به شمار میرود.
او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شاهرود تصریح کرد: شاهرود به واسطه تنوع کمنظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری شرق کشور به شمار میرود؛ شهری که از جنگل ابر و زیستکره توران تا بافتهای تاریخی و روستاهای هدف گردشگری، مجموعهای متنوع از جاذبههای ایران را در خود جای داده است.
محسنی بندپی همچنین منطقه بسطام و آرامگاه عارف نامدار ایرانی، بایزید بسطامی، را از مهمترین کانونهای گردشگری معنوی و فرهنگی کشور دانست و افزود: ظرفیتهای عرفانی، تاریخی و هویتی بسطام، در کنار معماری ارزشمند و پیشینه تمدنی آن، میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفتی ایران ایفا کند.
او با اشاره به فعالیت نزدیک به چهار هزار اقامتگاه بومگردی در کشور افزود: این مجموعهها طی سالهای اخیر توانستهاند الگویی موفق از توزیع متوازن منافع گردشگری را در جغرافیای ایران شکل دهند؛ بهگونهای که سهم قابل توجهی از گردش مالی و اشتغال، به روستاها، مناطق کمبرخوردار، نواحی مرزی و سکونتگاههای محلی منتقل شده است.
معاون گردشگری کشور تصریح کرد: مزیت اصلی بومگردی، اتکای آن به ظرفیتهای واقعی جامعه محلی است؛ ظرفیتی که از معماری بومی، آیینها، صنایعدستی، خوراک محلی و سبک زندگی مردم هر منطقه سرچشمه میگیرد و همین ویژگی باعث شده است بومگردی در مقایسه با بسیاری از الگوهای سرمایهبر، پایداری اقتصادی و اجتماعی بیشتری داشته باشد.
محسنی بندپی با اشاره به تحولات و بحرانهای ماههای اخیر منطقه اظهار کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه و شرایط ناشی از التهابات منطقهای، بخش مهمی از اقامتگاههای بومگردی کشور، فراتر از یک واحد اقامتی عمل کردند و با روحیهای مسئولانه و مردمی، بخشی از ظرفیت خود را به اسکان رایگان مسافران، خانوادهها و افرادی که در مسیر سفر یا جابهجایی دچار مشکل شده بودند اختصاص دادند. این اقدام ارزشمند، جلوهای روشن از فرهنگ ایرانی، مسئولیت اجتماعی و همبستگی ملی بود که باید مورد تقدیر قرار گیرد.
او افزود: در چنین شرایطی مشخص شد که بومگردیها تنها بازیگران اقتصادی صنعت گردشگری نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت پدافند غیرعامل کشور محسوب میشوند. توزیع جغرافیایی این اقامتگاهها، پیوند عمیق آنها با جوامع محلی، انعطافپذیری بالا و امکان ارائه خدمات در شرایط خاص، ظرفیت مهمی برای مدیریت بحران، کاهش تمرکز جمعیتی و حفظ آرامش اجتماعی ایجاد کرده است.
معاون گردشگری کشور ادامه داد: در نوروز و ماه مبارک رمضان گذشته نیز، با وجود فضای روانی ناشی از تحولات منطقه، بومگردیها نقش مهمی در حفظ پویایی گردشگری داخلی و ایجاد حس امنیت و آرامش در میان خانوادهها ایفا کردند. این تجربه نشان داد که گردشگری مردمی و مبتنی بر جوامع محلی، در مقایسه با الگوهای متمرکز، از تابآوری بیشتری برخوردار است.
محسنی بندپی در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه ثبت جهانی روستاهای ایران در فهرست سازمان جهانی گردشگری اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶، هشت روستای منتخب را برای ثبت در فهرست جهانی بهترین روستاهای گردشگری معرفی کرده است که این موضوع نشاندهنده ظرفیت عظیم روستاهای کشور در عرصه گردشگری بینالمللی است.
او افزود: روستاهای ریاب از خراسان رضوی، قلعهبالا از استان سمنان، گیسوم از گیلان، شانهتراش از مازندران، موئیل از اردبیل، درک از سیستان و بلوچستان، پامنار از خوزستان و مصر از اصفهان، به عنوان نامزدهای ایران برای این رویداد جهانی معرفی شدهاند.
معاون گردشگری کشور خاطرنشان کرد: شاخصهای مورد ارزیابی سازمان جهانی گردشگری در این فرآیند، شامل حفاظت از منابع و جاذبهها، مشارکت جوامع محلی، پایداری اجتماعی و محیطی، توسعه اقتصاد گردشگری روستا، زیرساخت و ارتباطات، و همچنین حوزه بهداشت و ایمنی است؛ شاخصهایی که بخش مهمی از آنها در روستاهای ایران ریشهای تاریخی و فرهنگی دارد.
او ثبت جهانی روستاها را فرصتی برای معرفی چهره واقعی ایران در سطح بینالمللی دانست و افزود: این اقدام علاوه بر ارتقای برند گردشگری کشور، میتواند به جذب سرمایهگذاری، تقویت اقتصاد محلی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، توسعه زیرساختها و حضور فعالتر روستاهای ایران در شبکه جهانی گردشگری منجر شود.
محسنی بندپی در ادامه، بومگردی را یکی از مهمترین زمینههای تقویت هویت ایرانی و گفتوگوی فرهنگی دانست و گفت: ایران مجموعهای از اقلیمها، فرهنگها، زبانها و روایتهای متنوع است و بومگردی امکان مواجهه مستقیم گردشگران با این گنجینه عظیم فرهنگی را فراهم میکند. این شناخت متقابل، نهتنها موجب تقویت همبستگی ملی میشود، بلکه به حفظ میراث ناملموس و تداوم سبک زندگی بومی نیز کمک میکند.
معاون گردشگری کشور با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از بومگردیهای موجود اظهار کرد: امروز مهمترین اولویت ما صرفاً توسعه کمی نیست، بلکه حفظ، تثبیت و توانمندسازی مجموعههای فعلی است. بسیاری از فعالان این حوزه با وجود مشکلات اقتصادی، افزایش هزینهها و محدودیتهای زیرساختی، همچنان با انگیزه و علاقه در حال فعالیت هستند و لازم است حمایتهای مادی و معنوی از این مجموعهها افزایش یابد.
او همچنین از برنامهریزی برای افزایش سهم تسهیلات ویژه بومگردیها در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: در سیاستهای حمایتی سال آینده، تلاش خواهیم کرد سهم بیشتری از تسهیلات ارزانقیمت، مشوقهای حمایتی و برنامههای توانمندسازی به حوزه بومگردی اختصاص یابد تا این مجموعهها بتوانند خدمات خود را ارتقا دهند و در عین حال هویت بومی و اصالت فرهنگی خود را حفظ کنند.
محسنی بندپی توسعه زیرساختهای فناورانه، تسهیل فرآیندهای اداری، آموزش تخصصی بهرهبرداران، تقویت برندهای محلی و تکمیل زنجیره ارزش گردشگری روستایی را از دیگر برنامههای معاونت گردشگری برای حمایت از بومگردیها عنوان کرد و گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که یک اقامتگاه بومی در دل یک روستا، گاهی میتواند نقشی فراتر از یک پروژه بزرگ و پرهزینه در اشتغالزایی، حفظ جمعیت محلی، افزایش امید اجتماعی و صیانت از فرهنگ ایرانی ایفا کند.
معاون گردشگری کشور در پایان، ضمن تبریک روز ملی بومگردی به فعالان این حوزه، از تلاشهای جوامع محلی، بهرهبرداران و خانوادههایی که در دورترین نقاط کشور چراغ مهماننوازی ایرانی را روشن نگه داشتهاند، قدردانی کرد و گفت: آینده گردشگری ایران بیش از هر زمان دیگری به ظرفیتهای بومی، مشارکت مردم و توسعه مبتنی بر هویت محلی گره خورده است و بومگردی، یکی از مهمترین ستونهای این مسیر خواهد بود.
