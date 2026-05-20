به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در حاشیه برگزاری دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها با حضور محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، دهرویه، معاون اقتصادی استاندار سمنان، عجم نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی، درگاه اینترنتی دوزبانه «برندینگ روستای قلعه‌بالا» رونمایی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: روستای پلکانی قلعه‌بالا یکی از نامزدهای ثبت جهانی است و راه‌اندازی این وب‌سایت دوزبانه به زبان‌های فارسی و انگلیسی، اقدامی راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های این روستا در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه این پروژه حاصل یک کار تیمی گسترده بوده است، افزود: در فرآیند طراحی و تولید محتوای این درگاه اینترنتی، از ظرفیت بیش از ۲۰۰ نفر استفاده شد تا تمامی شاخص‌های مورد نظر برای ثبت جهانی به‌صورت دقیق و مستند معرفی شود.

تاجیک با اشاره به وجود ۹ شاخص اصلی برای ثبت جهانی روستاها تصریح کرد: تلاش شد محتوای وب‌سایت بر اساس این شاخص‌ها از جمله داشته‌های طبیعی و فرهنگی، حفظ و ترویج منابع فرهنگی، پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تدوین شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تشریح کرد: توسعه گردشگری و زنجیره ارزش، حکمرانی و اولویت گردشگری، زیرساخت و ارتباطات، سلامت، ایمنی و امنیت نیز از دیگر معیارهای مهم در فرآیند ارزیابی و کسب امتیاز برای ثبت جهانی محسوب می‌شود که در این درگاه به آن‌ها پرداخته شده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های شاخص روستای قلعه‌بالا خاطرنشان کرد: این روستای تاریخی در فاصله ۲۱ کیلومتری بیارجمند و در شرق شهرستان شاهرود، در منطقه‌ای کوهپایه‌ای واقع شده و معماری پلکانی منحصربه‌فرد آن در کنار مجاورت با منطقه حفاظت‌شده توران، حفظ بافت تاریخی و تعدد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، آن را به یکی از مقاصد مهم گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

تاجیک تأکید کرد: قلعه‌بالا در حال حاضر گزینه نخست ایران برای ثبت جهانی از سوی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) است و برگزاری دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان ملی، استانی و محلی در این روستا، نشان‌دهنده جایگاه ویژه آن در حوزه گردشگری پایدار است.

