به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک با اشاره به برگزاری دومین روز از دومین جشن ملی بومگردیها در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: استان سمنان و شهر شاهرود افتخار میزبانی این رویداد ملی را داشتند، رویدادی که با هدف تقویت شبکه بومگردیهای کشور، تبادل تجربیات و معرفی ظرفیتهای گردشگری مناطق مختلف برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: در این برنامه ملی، محسنیبندپی معاون گردشگری کشور، فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، عجم نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، آصفری فرماندار ویژه شاهرود و معاون استاندار، شهردار شاهرود، مدیران اقامتگاههای بومگردی از سراسر کشور و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند.
او با بیان اینکه جشن ملی بومگردیها فرصتی برای همافزایی و هماندیشی فعالان این حوزه است، تصریح کرد: در بخشهای مختلف این برنامه، مسئولان ملی و استانی به بیان سیاستها، برنامهها و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار و بوممحور پرداختند و بر نقش بومگردیها در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال محلی و حفظ هویت فرهنگی تأکید شد.
تاجیک تصزیح کرد: اجرای برنامههای فرهنگی و موسیقی آیینی اقوام، معرفی ظرفیتهای شاخص گردشگری استان و رونمایی از سایت برندینگ دوزبانه روستای قلعهبالا از جمله بخشهای شاخص برنامه صبحگاهی دومین روز این جشن ملی بود، سایتی که با هدف معرفی بینالمللی این روستای هدف گردشگری و تقویت مسیر ثبت جهانی آن طراحی و راهاندازی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان خاطرنشان کرد: استان سمنان با تنوع اقلیمی کمنظیر، وجود کویر، جنگل، آثار تاریخی و روستاهای هدف گردشگری، یکی از مقاصد مستعد توسعه بومگردی در کشور است و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه استان در نقشه گردشگری ایران ایفا کند.
