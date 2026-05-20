۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

شهر شاهرود میزبان دومین روز از دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها

شهر شاهرود میزبان دومین روز از دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از برگزاری دومین روز جشن ملی بوم‌گردی‌ها به میزبانی استان سمنان خبر داد و گفت: این رویداد ملی با حضور مسئولان کشوری و استانی، فعالان بوم‌گردی سراسر کشور و با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان سمنان در شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک با اشاره به برگزاری دومین روز از دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: استان سمنان و شهر شاهرود افتخار میزبانی این رویداد ملی را داشتند، رویدادی که با هدف تقویت شبکه بوم‌گردی‌های کشور، تبادل تجربیات و معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در این برنامه ملی، محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، عجم نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، آصفری فرماندار ویژه شاهرود و معاون استاندار، شهردار شاهرود، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی از سراسر کشور و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند.

او با بیان اینکه جشن ملی بوم‌گردی‌ها فرصتی برای هم‌افزایی و هم‌اندیشی فعالان این حوزه است، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف این برنامه، مسئولان ملی و استانی به بیان سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار و بوم‌محور پرداختند و بر نقش بوم‌گردی‌ها در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال محلی و حفظ هویت فرهنگی تأکید شد.

تاجیک تصزیح کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و موسیقی آیینی اقوام، معرفی ظرفیت‌های شاخص گردشگری استان و رونمایی از سایت برندینگ دوزبانه روستای قلعه‌بالا از جمله بخش‌های شاخص برنامه صبحگاهی دومین روز این جشن ملی بود، سایتی که با هدف معرفی بین‌المللی این روستای هدف گردشگری و تقویت مسیر ثبت جهانی آن طراحی و راه‌اندازی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان خاطرنشان کرد: استان سمنان با تنوع اقلیمی کم‌نظیر، وجود کویر، جنگل، آثار تاریخی و روستاهای هدف گردشگری، یکی از مقاصد مستعد توسعه بوم‌گردی در کشور است و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه استان در نقشه گردشگری ایران ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405023002349
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha