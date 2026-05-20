به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، در این مراسم با اشاره به نقش بوم‌گردی‌ها در روزهای جنگ ۴۰ روزه و التهابات اخیر منطقه گفت: بسیاری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور در آن روزها، بدون هیچ چشم‌داشتی بخشی از ظرفیت خود را به اسکان رایگان مسافران و خانواده‌هایی اختصاص دادند که در مسیر سفر یا جابه‌جایی با مشکل مواجه شده بودند و این اقدام، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ اصیل ایرانی بود.

وی افزود: در شرایط بحرانی مشخص شد که بوم‌گردی‌ها صرفاً واحدهای اقامتی نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت ملی کشور در حوزه تاب‌آوری اجتماعی و پدافند غیرعامل محسوب می‌شوند؛ چرا که توزیع جغرافیایی، پیوند مستقیم با جوامع محلی و انعطاف‌پذیری این مجموعه‌ها، امکان مدیریت شرایط خاص و حفظ آرامش اجتماعی را فراهم می‌کند.

محسنی بندپی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تسهیلات ویژه بوم‌گردی‌ها در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حمایت‌های مادی و معنوی از فعالان این حوزه باید تقویت شود تا بوم‌گردی‌ها بتوانند ضمن حفظ اصالت فرهنگی و هویت بومی، خدمات خود را نیز ارتقا دهند.

در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شاهرود افزود: این شهرستان با برخورداری از جاذبه‌هایی همچون جنگل ابر، منطقه حفاظت‌شده توران، بافت‌های تاریخی و ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و عرفانی بسطام، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور به شمار می‌رود. مجموعه تاریخی بایزید بسطامی نیز از مهم‌ترین کانون‌های گردشگری معنوی ایران است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفتی ایفا کند.

در این مراسم، آصفری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود، حمید دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدمصطفی فاطمی فروزآبادی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، جلال تاجیک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر حضور داشتند.

در بخش پایانی این آیین، از جمعی از مدیران و فعالان بوم‌گردی استان سمنان تقدیر شد که در میان آن‌ها، حمیدرضا عاطفی مدیر اقامتگاه بوم‌گردی «باغ گیلاس» شاهرود نیز مورد تقدیر قرار گرفت. این مجموعه که در روستای نگارمن و در دامنه شاهوار قرار دارد، به‌عنوان نخستین اقامتگاه بوم‌گردی ایجادی کشور شناخته می‌شود و طی سال‌های گذشته به یکی از نمونه‌های موفق گردشگری بومی، توسعه پایدار محلی و احیای ظرفیت‌های روستایی در شرق استان سمنان تبدیل شده است.

