بسطام؛ تلاقی عرفان، تاریخ و گردشگری معنوی ایران است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، انوشیروان محسنی بندپی امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در جریان سفر به شهرستان شاهرود، از مجموعه تاریخی و فرهنگی بایزید بسطامی در شهر بسطام بازدید کرد و نقش آثار تاریخی و آرامگاه عرفا را در توسعه گردشگری مذهبی، فرهنگی و معنوی کشور بسیار مهم دانست.

معاون گردشگری کشور در این بازدید، مجموعه بایزید بسطامی را یکی از ارزشمندترین ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی کشور برشمرد و گفت: وجود شخصیت‌های برجسته عرفانی همچون بایزید بسطامی، فرصتی کم‌نظیر برای معرفی هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی ایران به گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است.

او با اشاره به جایگاه ویژه بسطام در تاریخ عرفان اسلامی افزود: مجموعه‌های تاریخی و آرامگاه‌های عرفا تنها بناهایی کهن نیستند، بلکه بخشی از حافظه تمدنی و معنوی ایران محسوب می‌شوند و می‌توانند در شکل‌گیری و تقویت گردشگری فرهنگی و مذهبی نقش مؤثری ایفا کنند.

معاون گردشگری کشور همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در پیرامون این‌گونه مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: معرفی حرفه‌ای مقاصد عرفانی، تقویت خدمات گردشگری، روایت‌پردازی تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی، از مهم‌ترین عوامل رونق گردشگری در شهرهای تاریخی و معنوی کشور است.

محسنی بندپی در پایان با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و میراث معنوی کشور خاطرنشان کرد: مجموعه تاریخی بایزید بسطامی در کنار دیگر ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی منطقه، می‌تواند به یکی از محورهای مهم گردشگری فرهنگی و معنوی شرق کشور تبدیل شود. در این بازدید، جلال تاجیک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز حضور داشتند.

