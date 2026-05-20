۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۴

محسنی بندپی در بازدید از مجموعه تاریخی بایزید بسطامی تأکید کرد

بسطام؛ تلاقی عرفان، تاریخ و گردشگری معنوی ایران است

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از مجموعه تاریخی و فرهنگی بایزید بسطامی در شهر بسطام، بر نقش آرامگاه عرفا و آثار تاریخی در توسعه گردشگری معنوی و فرهنگی تأکید کرد و این مجموعه را از ظرفیت‌های مهم هویت‌ساز در گردشگری ایران دانست.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، انوشیروان محسنی بندپی امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵،  در جریان سفر به شهرستان شاهرود، از مجموعه تاریخی و فرهنگی بایزید بسطامی در شهر بسطام بازدید کرد و نقش آثار تاریخی و آرامگاه عرفا را در توسعه گردشگری مذهبی، فرهنگی و معنوی کشور بسیار مهم دانست.

معاون گردشگری کشور در این بازدید، مجموعه بایزید بسطامی را یکی از ارزشمندترین ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی کشور برشمرد و گفت: وجود شخصیت‌های برجسته عرفانی همچون بایزید بسطامی، فرصتی کم‌نظیر برای معرفی هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی ایران به گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است.

او با اشاره به جایگاه ویژه بسطام در تاریخ عرفان اسلامی افزود: مجموعه‌های تاریخی و آرامگاه‌های عرفا تنها بناهایی کهن نیستند، بلکه بخشی از حافظه تمدنی و معنوی ایران محسوب می‌شوند و می‌توانند در شکل‌گیری و تقویت گردشگری فرهنگی و مذهبی نقش مؤثری ایفا کنند.

معاون گردشگری کشور همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در پیرامون این‌گونه مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: معرفی حرفه‌ای مقاصد عرفانی، تقویت خدمات گردشگری، روایت‌پردازی تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی، از مهم‌ترین عوامل رونق گردشگری در شهرهای تاریخی و معنوی کشور است.

محسنی بندپی در پایان با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و میراث معنوی کشور خاطرنشان کرد: مجموعه تاریخی بایزید بسطامی در کنار دیگر ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی منطقه، می‌تواند به یکی از محورهای مهم گردشگری فرهنگی و معنوی شرق کشور تبدیل شود. در این بازدید، جلال تاجیک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز حضور داشتند.

