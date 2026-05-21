به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید یوسف پور در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا شاهرود با اشاره به اهمیت جهانی منطقه توران اظهار کرد: منطقه توران سال‌ها پیش در فهرست جهانی ثبت شد و امروز به‌عنوان مهم‌ترین زیستگاه کشور و آخرین زیستگاه زادآور یوزپلنگ آسیایی در جهان شناخته می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه روستای قلعه‌بالا در مجاورت پارک ملی توران، پناهگاه حیات‌وحش توران و منطقه حفاظت‌شده توران قرار گرفته است، افزود: مجموعه‌ای از مهم‌ترین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در این محدوده قرار دارند که یکی از ارزشمندترین مجموعه‌های حفاظتی کشور را شکل داده‌اند.

او بیان کرد: این ظرفیت کم‌نظیر علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای توسعه گردشگری طبیعی و بوم‌گردی، زمینه ارزشمندی برای فعالیت‌های علمی، مطالعات زیست‌محیطی و پژوهش‌های تخصصی فراهم کرده است.

یوسف‌پور با اشاره به جایگاه ویژه استان سمنان در حوزه حفاظت از طبیعت بیان کرد: یک‌ششم مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در استان سمنان قرار دارد؛ از جنگل‌های هیرکانی و دامنه‌های جنوبی البرز گرفته تا مناطق کویری که هرکدام ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برای طبیعت‌گردی پایدار دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی گفت: رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست مبتنی بر مشارکت مردمی است و توسعه بوم‌گردی و اقتصاد طبیعت‌گردی می‌تواند به شکل مؤثری در حفاظت از گونه‌های شاخص جانوری و زیستگاه‌های طبیعی نقش‌آفرینی کند.

او خاطرنشان کرد: هرچه اقتصاد طبیعت‌گردی در این مناطق پویاتر و فعال‌تر شود، انگیزه حفاظت از محیط زیست نیز در میان جوامع محلی تقویت خواهد شد و این موضوع به حفظ پایدار طبیعت کمک می‌کند.

یوسف‌پور با قدردانی از برگزارکنندگان جشن ملی بوم‌گردی در قلعه‌بالا افزود: تعامل مطلوب میان مجموعه محیط زیست، مسئولان محلی و فعالان گردشگری، زمینه‌ساز الگویی موفق برای توسعه گردشگری پایدار در کشور شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در ادامه با اشاره به تنوع کم‌نظیر گونه‌های جانوری در استان سمنان اظهار کرد: از هشت گونه گربه‌سان وحشی ایران، هشت گونه در استان سمنان و به‌ویژه شهرستان شاهرود زیست می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بالای زیست‌محیطی منطقه است.

او تشریح کرد: تمامی گونه‌های نشخوارکنندگان وحشی ایران که در طبیعت کشور حضور دارند، در استان سمنان و شهرستان شاهرود نیز زیست می‌کنند و این مسئله جایگاه ویژه این منطقه در تنوع زیستی کشور را نشان می‌دهد.

یوسف پور حفاظت شبانه‌روزی از طبیعت منطقه را حاصل تلاش محیط‌بانان و مشارکت مردم محلی دانست و تصریح کرد: فرهنگ غنی مردم منطقه سبب شده یوز آسیایی همچنان در این محدوده زیست کند و ضروری است این همراهی و مشارکت همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در پایان با اشاره به اهمیت حفاظت از مناطق ارزشمند طبیعی از جمله توران، پرور و پارک ملی کویر گفت: حفاظت از این زیستگاه‌ها علاوه بر تضمین آینده نسل‌های بعدی، زمینه‌ساز نشاط اجتماعی، توسعه گردشگری و بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های طبیعی کشور خواهد بود.

