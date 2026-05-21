به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در بازدید از مجموعه تفریحی ـ گردشگری ققنوس سمنان، این طرح را یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های گردشگری استان دانست و بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آن تأکید کرد؛ مجموعه‌ای که به گفته متولیان آن، با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی، تفریحی و خدماتی سمنان در حال اجراست.

مجتمع تجاری ـ گردشگری ققنوس با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای تقریبی ۸۵ هزار مترمربع در حال احداث است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد رسیده است. این مجموعه بزرگ گردشگری شامل هتل پنج‌ستاره، سالن آمفی‌تئاتر، پردیس سینمایی، شهربازی، تالار پذیرایی، رستوران و فودکورت، هایپرمارکت، روف‌گاردن، مراکز ورزشی و تفریحی و فضاهای متنوع تجاری است و پیش‌بینی می‌شود پس از بهره‌برداری کامل، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۸۵۰ نفر را فراهم کند.

منصور بیرقی، مجری و سرمایه‌گذار این پروژه، در گزارش‌های پیشین از ققنوس به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تجاری و گردشگری استان سمنان یاد کرده و گفته بود اجرای این طرح از اواخر سال ۱۳۸۷ آغاز شده است. او همچنین در آن گزارش‌ها از پیش‌بینی ایجاد ۲۶۰ واحد تجاری، سالن فست‌فود، تالار پذیرایی، بام سبز و کافی‌شاپ در این مجموعه خبر داده بود.

در این بازدید، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، جلال تاجیک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز حضور داشتند.

