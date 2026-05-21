۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۸

محسنی بندپی:

گردشگری می‌تواند به یکی از پیشران‌های اشتغال استان سمنان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در بازدید از مجموعه تفریحی ـ گردشگری ققنوس سمنان، این طرح را یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های گردشگری استان دانست و بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آن تأکید کرد؛ مجموعه‌ای که به گفته متولیان آن، با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی، تفریحی و خدماتی سمنان در حال اجراست.

مجتمع تجاری ـ گردشگری ققنوس با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای تقریبی ۸۵ هزار مترمربع در حال احداث است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد رسیده است. این مجموعه بزرگ گردشگری شامل هتل پنج‌ستاره، سالن آمفی‌تئاتر، پردیس سینمایی، شهربازی، تالار پذیرایی، رستوران و فودکورت، هایپرمارکت، روف‌گاردن، مراکز ورزشی و تفریحی و فضاهای متنوع تجاری است و پیش‌بینی می‌شود پس از بهره‌برداری کامل، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۸۵۰ نفر را فراهم کند.

منصور بیرقی، مجری و سرمایه‌گذار این پروژه، در گزارش‌های پیشین از ققنوس به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تجاری و گردشگری استان سمنان یاد کرده و گفته بود اجرای این طرح از اواخر سال ۱۳۸۷ آغاز شده است. او همچنین در آن گزارش‌ها از پیش‌بینی ایجاد ۲۶۰ واحد تجاری، سالن فست‌فود، تالار پذیرایی، بام سبز و کافی‌شاپ در این مجموعه خبر داده بود.

در این بازدید، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، جلال تاجیک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز حضور داشتند.

کد خبر 1405023102481
هانی رستگاران
دبیر مهدی ارجمند

