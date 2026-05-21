به گزارش خبرنگار میراث آریا، انوشیروان محسنی بندپی شتمگاه امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان سمنان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این استان را برخوردار از گنجینه‌ای کم‌نظیر از داشته‌های تاریخی، طبیعی و تمدنی دانست و گفت: سمنان با قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم و مسیر گردشگری زیارت، تنوع اقلیمی، برخورداری از بیش از ۹۵۰ اثر ثبت ملی و ظرفیت‌های متنوع گردشگری، می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شود.

معاون گردشگری کشور همچنین با یادآوری بازدیدهای انجام‌شده از پروژه‌های گردشگری استان، از جمله بازدید از پروژه‌های گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و نیز حضور در روستای قلعه‌بالا شاهرود که در فهرست روستاهای واجد شرایط برای ثبت جهانی قرار دارد، افزود: استان سمنان ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد و باید با هم‌افزایی و رفع موانع، زمینه شکوفایی این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی اجراشده در این مراسم، اظهار کرد: موزه‌ها حافظ هویت ملی هستند و به انسجام اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک می‌کنند. به گفته او، میراث فرهنگی یادآور ریشه‌ها، آداب، رسوم، تمدن و داشته‌های تاریخی یک ملت است و نشان می‌دهد یک کشور بر چه پایه‌ای از فرهنگ و تمدن شکل گرفته است.

محسنی بندپی ادامه داد: تمدن را نمی‌توان با حمله، موشک، پهپاد و هجوم نابود کرد، زیرا تمدن در عمق تاریخ و حافظه جمعی ملت‌ها ریشه دارد و همین مولفه‌های فرهنگی و تمدنی هستند که به یک جامعه ایستادگی، مقاومت، سربلندی و روحیه عدم پذیرش زور را منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران و استان سمنان تصریح کرد: سمنان استانی تمدنی با قدمتی چند هزار ساله است و در آن، میراث فرهنگی تنها یک داشته تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت، اصالت و انسجام اجتماعی مردم محسوب می‌شود.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه فرهنگ به انسان هویت، شخصیت، اصالت و حس تعلق می‌دهد، خاطرنشان کرد: در کنار مولفه‌هایی مانند مدیریت میدانی، آنچه در شرایط سخت به ایستادگی جامعه کمک می‌کند، همین سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی است و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که میراث فرهنگی و تمدن، از عوامل مهم تقویت انسجام ملی و پایداری اجتماعی هستند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ میراث فرهنگی باید هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای توسعه انجام شود، گفت: همان‌طور که در قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست برای نسل امروز و نسل‌های آینده تأکید شده، میراث فرهنگی نیز امانتی برای آیندگان است و همه ما موظف به پاسداری از آن هستیم؛ البته این حفاظت نباید به بهای متوقف شدن مسیرهای توسعه و پیشرفت تمام شود.

محسنی بندپی با بیان اینکه «میراث فرهنگی سرمایه گردشگری است و گردشگری قوه محرکه و حافظ میراث فرهنگی»، افزود: در جذب گردشگران خارجی نیز مهم‌ترین جاذبه‌ها، آثار تاریخی و اماکن تمدنی هستند؛ چراکه این آثار نه‌تنها تاریخ را به نسل جدید می‌آموزند، بلکه مسیر آینده را نیز به جامعه نشان می‌دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری سلامت را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشور دانست و اظهار کرد: گردشگری سلامت فقط به درمان محدود نیست و حوزه‌هایی مانند خدمات پزشکی، دندانپزشکی، زیبایی و نیز استفاده از آبگرم‌های طبیعی را دربرمی‌گیرد که می‌تواند در درمان بسیاری از بیماری‌ها مؤثر باشد.

معاون گردشگری کشور با اشاره به ظرفیت آبگرم‌های طبیعی در استان سمنان تأکید کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند در کنار سایر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان، زمینه ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران را در این منطقه فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های موفق در برخی استان‌ها، از جمله بهره‌گیری از بافت تاریخی یزد در خدمت گردشگری، پیشنهاد کرد نشستی تخصصی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور مسئولان استان سمنان برگزار شود تا راهکارهای توسعه، رفع موانع و شتاب‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری استان بررسی شود.

محسنی بندپی با اشاره به همراهی سیدمصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی و هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در این سفر سه‌روزه، از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان سمنان به‌ویژه محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در میزبانی از گردهمایی بوم‌گردی‌ها و برنامه‌های مرتبط با حوزه گردشگری و میراث فرهنگی قدردانی کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تبریک هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها به فعالان این حوزه، ابراز امیدواری کرد در سفرهای بعدی به سمنان، بخش قابل توجهی از موانع توسعه گردشگری و مسائل مربوط به بافت تاریخی این استان برطرف شده باشد.

