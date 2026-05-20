به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: این طرح با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات و اطمینان از رفاه حال مسافران در یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری جهان کلید خورده است.

معاون گردشگری استان فارس در تشریح اهداف این نظارت‌ها اظهار کرد: استان پهناور فارس به عنوان نگین درخشان گردشگری ایران، مقصدی شناخته‌شده در سطح بین‌المللی است. سالانه هزاران نفر با اشتیاق لمس تاریخ و فرهنگ کهن این دیار قدم به این خاک می‌گذارند؛ لذا حفظ شأن و شخصیت این استان در گرو ارائه خدماتی است که دقیقاً در تراز نام بلند فارس باشد.

زاهدیان نژاد با تأکید بر اینکه نظارت‌ها فراتر از یک بازرسی ساده اداری است، افزود: ما به‌دنبال تعالی خدمات و افزایش اعتبار مراکز هستیم. گردشگرانی که فارس را برای سفر انتخاب می‌کنند، شایسته بهترین امکانات و خوشایندترین خاطرات هستند و مجموعه میراث فرهنگی اجازه نخواهد داد هیچ خللی در این میزبانی و سنت دیرینه مهمان‌نوازی ایجاد شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های اقامتی استان خاطرنشان کرد: فارس با بهره‌مندی از بیش از ۱۰۰ هتل و هتل‌آپارتمان و صدها اقامتگاه بوم‌گردی و سنتی، قطب اصلی اقامتی در جنوب کشور است. باید صادقانه از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و پرسنل این مراکز قدردانی کرد؛ چراکه این عزیزان با تمام توانپای کار بوده‌اند و علیرغم چالش‌های اقتصادی، با ایثاری مثال‌زدنی درصدد ارائه خدماتی استاندارد و باکیفیت هستند.

معاون گردشگری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع چالش‌های پیش روی این صنعت پرداخت و گفت: ما از آسیب‌هایی که در سال‌های اخیر به بدنه گردشگری و اقتصاد هتل‌داری وارد شده به خوبی آگاهیم. تمام تلاش ما در اداره‌کل این است که این آسیب‌ها با سرعت رفع و جبران شود تا چرخ‌های این صنعتِ اشتغال‌زا دوباره با شتابی مضاعف به حرکت درآید.

زاهدیان نژاد در پایان با آرزوی برقراری صلح پایدار تصریح کرد: آرزوی قلبی ما این است که سایه شوم جنگ و ناآرامی از سر منطقه و کشور عزیزمان برداشته شود؛ چرا که گردشگری خود پیام‌آور صلح و دوستی است. امیدواریم با برقراری آرامش، بار دیگر شاهد آن شکوفایی و رونقی باشیم که برازنده مردم شریف فارس و فعالان نجیب این صنعت است تا دوباره لبخند رضایت را بر چهره هر میهمانی که به این دیار می‌آید، بنشانیم.

