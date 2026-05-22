جشن میراث فرهنگی استان سمنان با حضور معاون گردشگری کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سروش هاشمی گفت: آیین بزرگداشت هفته میراث فرهنگی با شعار «موزه‌ها، هویت و انسجام ملی» عصر پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور در سالن فرهنگسرای کومش سمنان برگزار شد.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: سخنرانی، اجرای موسیقی سنتی، برنامه آیینی به زبان سمنانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع از جمله بخش‌های مختلف برای این مراسم بوده است.

او رونمایی از ثبت ملی محدوده تاریخی شهر سمنان را از مهم‌ترین برنامه‌های این آیین عنوان کرد و گفت: ثبت ملی این محدوده تاریخی، گامی مهم در مسیر حفاظت، صیانت و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی شهر سمنان به شمار می‌رود.

هاشمی تصریح کرد: در پایان این نشست از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی در سطح استان سمنان تجلیل به عمل آمد.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان ابراز کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی، حفظ هویت تاریخی و انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: این رویداد با همکاری معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و پایگاه ملی بافت تاریخی شهر سمنان برگزار شد.

انتهای پیام/