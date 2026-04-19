به گزارش خبرنگار میراثآریا، رضا یوسفی امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: این نمایشگاه با هدف بازنمایی جلوههای ماندگار حماسه، در شرایط کنونی و با یاد کودکان شهید میناب در جنگ رمضان برپا شده است.
مدیر مجموعه فرهنگیتاریخی فردوسی ادامه داد: تخلیه ناگزیر آثار موزه، فرصتی فراهم ساخت تا این فضا در مسیر گرامیداشت یاد و راه آنان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
یوسفی افزود: در این رویداد نمایشگاهی، ۲۴ تابلوی برگزیده از نگارههای داستانهای حماسی شاهنامه با محور حماسههای ایرانیان در شاهنامه نیز به نمایش گذاشته شده است، آثاری که پیوند میان حماسههای کهن و روایتهای امروز را برجسته میسازند.
او تصریح کرد: سین هشتم سوگ میناب از دیگر قسمتهای این نمایشگاه است که با چیدمانی مفهومی گوشه ای از مظلومیت شهدای میناب را به بازدید کنندگان نشان میدهد.
مدیر مجموعه فرهنگیتاریخی فردوسی گفت: ویژه برنامه زنده رادیو واگویه و کارگاه زنده هنرمندان تجسمی از دیگر قسمتهایی این نمایشگاه است.
یوسفی افزود: «از حماسه تا حماسه» کوششی برای بازخوانی میراث ایثار و یادآوری تداوم روح حماسه و مقاومت و دلاوری در تاریخ این سرزمین است.
او اظهار کرد: این نمایشگاه تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری هر روز از ساعت ۸ تا ۱۸ میزبان علاقهمندان است.
انتهای پیام/
نظر شما