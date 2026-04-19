به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود امامی‌یگانه در دیدار با امام جمعه مشگین‌شهر با اشاره به ظرفیت‌های حوزه گردشگری مشگین‌شهر، گفت: اجرای پروژه‌های متعدد گردشگری در این شهرستان نشان‌دهنده استقبال از صنعت گردشگری است و دولت از سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت می‌کند.

استاندار اردبیل افزود: موزه مشگین‌شهر یکی از پروژه‌های مهم این شهرستان است که همواره مورد توجه و پیگیری شهروندان نیز بوده و با رایزنی‌های انجام شده، اعتبار لازم برای تکمیل این پروژوه تامین خواهد شد، و این موزه در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

او با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی در حوزه راه‌سازی و اهمیت آن در صنعت گردشگری، گفت: ۸ کیلومتر از محور مشگین‌شهر به اهر آماده شده و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در حال اجرا است.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل تاکید کرد: سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان و مصوبات آن سفر، اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی را برای توسعه راه‌های مواصلاتی از شمال تا جنوب استان به همراه داشته است.

امامی یگانه اظهار کرد: همچنین با پیگیری تفاهم‌نامه احداث هتل پنج ستاره در شهرستان مشگین‌شهر، که در همایش سرمایه‌گذاری سال گذشته منعقد شده است، زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان تقویت می‌شود.

حجت الاسلام باوقار امام جمعه مشگین‌شهر نیز در این دیدار ضمن قدردانی از خدمات و اقدامات دولت چهاردهم در جنگ های ۱۲ روزه و رمضان و مدیریت سفرهای نوروزی و بازار، خواستار توجه ویژه به بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان مشگین‌شهر شد.

انتهای پیام/