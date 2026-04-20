به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه جاری گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری باعث پایداری وضعیت مطلوب شهرها در حوزه‌های مختلف می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: توجه به دغدغه‌های شهروندان در توسعه بخش‌های مختلف گردشگری شهری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قاسمی تصریح کرد: شهرهای چهارمحال و بختیاری از نظر فعالیت‌های گردشگری به‌علت‌های مختلفی مانند مقصد، مسیر عبور و مراکز ارائه خدمات برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است.

او یادآور شد: موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری در وجود زیرساخت‌های مناسب شهری و مدیریت مطلوب است.

