بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد حمزهزاده در نشست تخصصی روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی با حضور اساتید دانشگاهی، متخصصان، پیشکسوتان و دانشجویان، با تأکید بر ضرورت تغییر الگوهای حفاظتی و ترویجی، بیان کرد: امروزه صیانت از مواریث فرهنگی نیازمند رویکردی همهجانبه است. از یک سو باید با بهرهگیری از تکنولوژیهای روز دنیا کالبد فیزیکی آثار را حفظ کنیم و از سوی دیگر، باید ارزشهای نهفته در این بناها را با زبانی جدید برای جامعه بازگو کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانشرقی در تشریح رویکرد علمی حفاظت، به اهمیت ایجاد «دوقلوی دیجیتال» برای محافظت از بناهای شاخص استان در مواجهه با جنگ و حوادثطبیعی اشاره کرد و افزود: در این فرآیند تخصصی، با استفاده از اسکنرهای لیزری پیشرفته و تکنیکهای فتوگرامتری، یک مدل مجازی کاملاً منطبق با واقعیت از بنا تهیه میشود که تمامی جزئیات کالبدی و آسیبهای وضع موجود را با دقت میلیمتری ثبت میکند تا در صورت نیاز به مداخلات مرمتی، متخصصان قادر باشند بنا را دقیقاً بر اساس فرم و اصالت اولیه آن بازآفرینی کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، آگاهیبخشی عمومی و ارتباط مؤثر با جوامع محلی را حلقه مفقوده در حفظ بافتهای تاریخی دانست و تصریح کرد: حفاظت فیزیکی از بناها زمانی به بالاترین میزان پایداری میرسد که جامعه میزبان نسبت به هویت و ارزشهای مواریث خود دغدغهمند باشد. از این رو، باید معاونت میراثفرهنگی در سال جاری، روایتگری در خصوص اهمیت بافتهای تاریخی را به شکل ویژهای متحول کرده و ارتقا دهد.
حمزهزاده تولید محتوای هدفمند و متناسب با اقتضائات روز را یک ضرورت انکارناپذیر خواند و تأکید کرد: برای ارتباط با نسل جدید و عموم مردم، باید از روشهای سنتی فاصله بگیریم. بهرهگیری از شیوههای نوین و جذاب قابل نشر در فضای مجازی نظیر تولید انیمیشن، پادکست، موشنگرافی و کلیپهای کوتاه، ابزارهای قدرتمندی هستند که میتوانند مفاهیم پیچیده معماری و ارزشهای تاریخی را با زبانی گیرا به جوامع میزبان منتقل کرده و حس تعلقخاطر را در آنها تقویت کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در پایان خاطرنشان کرد: این ادارهکل مصمم است تا با تلفیق مستندنگاری هوشمند فیزیکی و روایتگری نوین دیجیتال، ضمن تضمین بقای کالبدی بناهای تاریخی، بستر مناسبی برای فرهنگسازی و جلب مشارکتهای مردمی در راستای صیانت از بافتهای ارزشمند استان فراهم کند.
انتهای پیام/
نظر شما