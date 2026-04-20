غرس ۱۰۰ اصله نهال در محوطه بقعه تاریخی شیخ کلخوران اردبیل

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا شایقی گفت: به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، صد اصله نهال در محوطه بقعه تاریخی شیخ کلخوران اردبیل کاشته شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردبیل افزود: این آیین با هماهنگی موسسه خیرین پویش اهدا و خیرات درخت و با حضور کارکنان اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اردبیل و فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان برگزار شد.

او تاکید کرد: جلب توجه عمومی به بناها و محوطه‌های تاریخی و یادآوری لزوم حفاظت و صیانت از این بناها در کنار معرفی آثار فرهنگی و تاریخی از اهداف برگزاری این پویش بود.

شایقی ادامه داد: شهرستان اردبیل آثار تاریخی مهمی را در دل خود جای داده است و بناهایی مانند مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، جمعه مسجد اردبیل، بقعه شیخ کلخوران و خانه‌های تاریخی این شهرستان سالانه میزبان بسیاری از گردشگران و علاقمندان به میراث فرهنگی است.

