به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز جمعه ۱۱ ازدیبهشت ۱۴۰۵، در بازدید از مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در این مرکز ارتباط موثر و سازنده بین دانشگاه و صنایع‌دستی به خوبی مشاهده می‌شود و این فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های دو حوزه در راستای پیش‌برد اهداف است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: واحدهای مستقر در این مرکز تلاش می‌کنند با حفظ اصالت‌های صنایع‌دستی از تکنولوژی و دانش فنی در رشته‌هایی مانند سفال و سرامیک، معرق چوب و تراش سنگ‌های قیمتی استفاده کنند که برای حوزه صنایع‌دستی مفید خواهد بود.

او ضمن اشاره به جلسه‌ای که با مجمع میراث یاران گردشگری داشت، تاکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی از فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی و مردم نهاد و همچنین ایجاد شعبه استانی این مجمع حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

جباری ادامه داد: در حالی که میراث‌فرهنگی و مصادیق آن در حوزه‌های مختلف امروزه موجب همگرایی ملت ایران است اما تاکنون به اندازه کافی به ظرفیت‌های فرهنگی پرداخته نشده و فعالیت گروه‌ها و تشکل‌های مردمی می‌تواند در حفظ، احیا و رونق میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موثر باشد.

انتهای پیام/