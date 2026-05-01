۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲

بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل از مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد/ حمایت از فعالیت تشکل‌های مردم نهاد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن بازدید از مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد بر حمایت از فعالیت تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با حوزه ماموریتی این اداره کل تاکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز جمعه ۱۱ ازدیبهشت ۱۴۰۵، در بازدید از مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد  اسلامی، گفت: در این مرکز ارتباط موثر و سازنده بین دانشگاه و صنایع‌دستی به خوبی مشاهده می‌شود و این فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های دو حوزه در راستای پیش‌برد اهداف است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: واحدهای مستقر در این مرکز تلاش می‌کنند با حفظ اصالت‌های صنایع‌دستی از تکنولوژی و دانش فنی در رشته‌هایی مانند سفال و سرامیک، معرق چوب و تراش سنگ‌های قیمتی استفاده کنند که برای حوزه صنایع‌دستی مفید خواهد بود.

او ضمن اشاره به جلسه‌ای که با مجمع میراث یاران گردشگری داشت، تاکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی از فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی و مردم نهاد و همچنین ایجاد شعبه استانی این مجمع حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

جباری ادامه داد: در حالی که میراث‌فرهنگی و مصادیق آن در حوزه‌های مختلف امروزه موجب همگرایی ملت ایران است اما تاکنون به اندازه کافی به ظرفیت‌های فرهنگی پرداخته نشده و فعالیت گروه‌ها و تشکل‌های مردمی می‌تواند در حفظ، احیا و رونق میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موثر باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021100652
توحید سیف
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha