به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزه‌زاده در نشست تخصصی با فعالان و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد، با اشاره به تکالیف مشخص‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: قانون‌گذار تأکید ویژه‌ای بر شبکه‌سازی و ساماندهی بخش‌های مختلف وزارتخانه در قالب تشکل‌های حرفه‌ای دارد. در حالی که آیین‌نامه‌های اجرایی و ساختار این تشکل‌ها پیش‌تر در بخش گردشگری ابلاغ و عملیاتی شده است، اکنون بستر حقوقی و اجرایی لازم برای تحقق این مهم در حوزه صنایع‌دستی نیز فراهم شده است.

او با اعلام بارگذاری آیین‌نامه مربوط به تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی افزود: فعالان و پیشکسوتان این عرصه باید با مطالعه دقیق آیین‌نامه، در گام نخست نسبت به انتخاب هیئت مؤسس متشکل از ۷ نفر اقدام کنند. پس از طی مراحل قانونی ثبت‌نام و برگزاری انتخابات، هیئت‌مدیره تعیین شده و استان ما به‌طور رسمی صاحب تشکل حرفه‌ای و ساختاریافته در حوزه صنایع‌دستی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، هدف کلان از این اقدام را ایجاد انسجام، انتظام‌بخشی به فعالیت‌های گروهی و توانمندسازی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: رویکرد ما برون‌سپاری تدریجی تصدی‌گری‌های غیرحاکمیتی دولت است. با شکل‌گیری این تشکل‌ها، اموری نظیر فرآیند اعطای تسهیلات بانکی، صدور پروانه‌ها و مدیریت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی به خود هنرمندان واگذار می‌شود. همچنین استان‌های پیشگام در این عرصه، هسته اولیه کانون ملی تشکل‌های صنایع‌دستی کشور را پایه‌گذاری خواهند کرد تا هنرمندان حضور مؤثری در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشند.

حمزه‌زاده در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به نوسانات اقتصادی و چالش‌های پیش‌روی هنرمندان خاطرنشان کرد: ما آگاهیم که روزهای پرچالشی بر فعالان صنایع‌دستی می‌گذرد، اما با همت جمعی و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، این دوران گذار سپری خواهد شد. اداره‌کل میراث‌فرهنگی با تمام توان در کنار هنرمندان ایستاده است و از هیچ تلاشی برای صیانت از حقوق آنان، رفع موانع تولید و کمک به رونق مجدد کسب‌وکارهای هنری دریغ نخواهد کرد.

