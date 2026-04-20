بازدید مشترک از تأسیسات گردشگری خوسف با حضور کارشناس بهداشت شهرستان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی گفت: این بازدید از تعدادی مراکز اقامتی و پذیرایی شهرستان، با هدف کنترل و پایش وضعیت بهداشت، ایمنی، کیفیت خدمات روز یکشنبه ۳۰ فروردینمماه ۱۴۰۵ انجام شد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: در این بازدید، وضعیت بهداشتی اتاقها و فضاهای اقامتی، آشپزخانه و انبار مواد غذایی، شیوه نگهداری و انبارش مواد، بهداشت فردی کارکنان و نحوه ارائه خدمات به مسافران و گردشگران بهدقت بررسی شد.
او با تأکید بر اینکه سلامت و رضایت گردشگران اولویت اصلی فعالیت تأسیسات گردشگری است افزود: همکاری و همافزایی بین اداره میراثفرهنگی و شبکه بهداشت و درمان، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات و حفظ استانداردهای لازم در مراکز گردشگری دارد و این بازدیدها بهصورت دورهای و مستمر ادامه خواهد داشت.
صالحی گفت: در پایان این بازدید، ضمن تقدیر از واحدهایی که مقررات بهداشتی و استانداردهای خدماترسانی را بهخوبی رعایت کرده بودند، تذکرات لازم به برخی مراکز دارای نواقص ارائه و مهلت مشخصی برای رفع آنها تعیین شد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف تاکید کرد: این اداره در چارچوب وظایف قانونی خود، با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت گردشگران بهعنوان مقصدی امن و استاندارد برای سفر، روند بازدیدها و نظارتها را در ماههای آتی نیز تداوم خواهد بخشید.
