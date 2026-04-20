۳۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۲

به‌مناسبت گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی؛

آیین باستانی نوروز رودها در قزوین برگزار شد

آیین باستانی نوروز رودها در حاشیه رودخانه باراجین قزوین برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین باستانی نوروز رودها با هدف پاکسازی رودخانه باراجین و احیای آیین‌های کهن در مراسمی با حضور مریم مهدوی سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیران شرکت آب منطقه‌ای، جمعی از مدیران استانی و شهری، فعالان حوزه‌های محیط زیست و میراث‌فرهنگی و اصحاب رسانه در حاشیه رودخانه باراجین برگزار شد.

در مراسم که روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، آیین‌ها و مراسم مرتبط با جشن آب در ایران باستان به طور ویژه جشن نوروز رودها توسط شیما کبیری رئیس کمیته منطقه‌ای زهکشی و آبیاری استان شرح داده شد.

آبیاری باغستان سنتی آبخوری رودخانه باراجین و ارائه آیین‌های باران‌خواهی از دیگر موضوعاتی بود که در این مراسم به آن پرداخته شد.

پاکسازی رودخانه باراجین، اجرای مراسم پاشیدن عطر و گلاب به رودخانه با نوای ساز و دهل از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

همچنین در این برنامه از باغداران پیشکسوت باغستان سنتی،  پاکبانان نمونه شهر و فعالین محیط زیستی قزوین تقدیر به عمل آمد.

