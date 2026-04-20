آیین باستانی نوروز رودها در قزوین برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین باستانی نوروز رودها با هدف پاکسازی رودخانه باراجین و احیای آیین‌های کهن در مراسمی با حضور مریم مهدوی سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیران شرکت آب منطقه‌ای، جمعی از مدیران استانی و شهری، فعالان حوزه‌های محیط زیست و میراث‌فرهنگی و اصحاب رسانه در حاشیه رودخانه باراجین برگزار شد.

در مراسم که روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، آیین‌ها و مراسم مرتبط با جشن آب در ایران باستان به طور ویژه جشن نوروز رودها توسط شیما کبیری رئیس کمیته منطقه‌ای زهکشی و آبیاری استان شرح داده شد.

آبیاری باغستان سنتی آبخوری رودخانه باراجین و ارائه آیین‌های باران‌خواهی از دیگر موضوعاتی بود که در این مراسم به آن پرداخته شد.

پاکسازی رودخانه باراجین، اجرای مراسم پاشیدن عطر و گلاب به رودخانه با نوای ساز و دهل از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

همچنین در این برنامه از باغداران پیشکسوت باغستان سنتی، پاکبانان نمونه شهر و فعالین محیط زیستی قزوین تقدیر به عمل آمد.

