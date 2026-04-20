واکاوی نقش کالبدی و اقتصادی بازار تاریخی قزوین در نشست تخصصی روز جهانی بناها

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، مهرزاد پرهیزکاری کارشناس و پژوهشگر ارشد بافت تاریخی استان به ارائه گزارشی جامع در خصوص مفاهیم بنیادین و پیشینه بازار تاریخی قزوین پرداخت.

او با بررسی مفهوم بازار از دو منظر کالبدی و اقتصادی، بر لزوم حفظ اقتصاد بازار در کنار حفاظت از بنا تأکید کرد.

ابعاد فرهنگی و گردشگری بازارها، مقایسه بازارهای ایران و جهان، عوامل مؤثر در آسیب‌رسانی به بازار، وضعیت بازارها در بحران و نقش کلیدی بازاریان به‌عنوان ذینفعان اصلی در فرآیند حفاظتِ از مجموعه‌های تاریخی فرهنگی از دیگر موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد.

بخش دیگری از این نشست نیز به بررسی راهکارهای صیانت از این میراث ارزشمند در برابر مخاطرات طبیعی وتغییرات کالبدی ناهمگون اختصاص داشت.

این نشست با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری‌های میان‌بخشی بین مدیریت شهری، میراث‌فرهنگی و کسبه بازار برای حفظ این میراث ماندگار قزوین به کار خود پایان داد.

در پایان این نشست تخصصی، مهرزاد پرهیزکاری به پاس سال‌ها فعالیت مستمر در حوزه پژوهش، آموزش و تلاش بی‌وقفه در مسیر صیانت از بناها و محوطه‌های تاریخی استان و سیدمهدی سیدرضی شهردار منطقه یک قزوین به‌دلیل تعامل سازنده و نقش مؤثر در حفاظت از بافت تاریخی شهر قزوین با اهدای لوح سپاس تجلیل شدند.

