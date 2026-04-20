به گزارش خبرنگار میراث آریا، دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، به مناسبت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، مراسمی با عنوان حفاظت از میراث شهری در زمان جنگ با تمرکز ویژه بر حفاظت از مجسمههای فضای باز در سالن نوروز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.
منیژه هادیان (سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) در ابتدای نشست گفت: کشور ما همواره در معرض بحرانهایی مانند سیل، زلزله و ... قرار داشته است و بر اساس تجربیات گذشته، این تهدیدها را مدیریت کردهایم. اما اکنون با شرایطی مواجه هستیم که این مخاطرات میتواند ابعاد سختتری پیدا کند؛ بنابراین ضروری است که از پیش برای چنین حوادثی برنامهریزی دقیق و از قبل تعیینشده داشته باشیم.
در این نشست، شیبا خدیر، کارشناس حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی پژوهشگاه، به سخنرانی درباره «حفاظت از میراث شهری در زمان جنگ با تمرکز بر مجسمههای فضای باز پرداخت.
همچنین فاطمه علیمیرزایی، کارشناس حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی پژوهشگاه، در کارگاه آموزشی «چالش جنگ و دفاع از حافظه ملی» با رویکرد عملیاتی، به بیان نکات کاربردی پیرامون حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط بحرانی پرداخت.
شیبا خدیر نیز در آغاز سخنان خود اظهار داشت: جنگ یکی از مخربترین بحرانهای بشری است و آثار فرهنگی واقع در فضای باز از این قاعده مستثنی نیستند و نیازمند حفاظت بیشتر میباشند. از مهمترین راهکارها میتوان به تهیه فهرست کامل و بهروز از آثار، افزایش آگاهی عمومی، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط، آموزش نیروهای مرتبط و تهیه بانک اطلاعاتی مستندات بحران اشاره کرد.
این مراسم با هدف تقویت آمادگی برای حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط اضطراری، بهویژه در زمان جنگ، برگزار شد.
