به گزارش خبرنگار میراث آریا، تحلیل دادههای آماری ثبتشده در دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان آذربایجانشرقی نشان میدهد که بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ الی ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، علیرغم چالشهای اخیر و شرایط حساس جنگ تحمیلی سوم، به یکی از پویاترین مقاطع زمانی در حوزه گردشگری منطقه تبدیل شده است. این دستاورد که فراتر از ارائه اعداد و ارقام صرف است، نمایانگر انعطافپذیری بالا، موفقیت در برنامهریزیهای استراتژیک استانی، هماهنگیهای مؤثر بینبخشی و دستگاهی و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در مدیریت کلان استان محسوب میشود.
استقبال مسافران نوروز از آذربایجانشرقی در شرایط جنگی کشور
ارزیابی شاخصهای کلان گردشگری نشان میدهد که با ورود یک میلیون و ۶۶۴ هزار سیمکارت به محدوده جغرافیایی استان، آذربایجانشرقی موفق شده است پس از استانهای مازندران، گیلان و خراسان رضوی، در جایگاه چهارم مقاصد پربازدید و محبوب گردشگری کشور در ایام نوروز ۱۴۰۵ تثبیت شود. در این بازه زمانی، زیرساختهای اقامتی رسمی استان میزبان ۵۱ هزار و ۶۸۰ نفر شب اقامت بودهاند.
همچنین جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان با ثبت رکورد بیش از یک میلیون و ۸۴۱هزار بازدیدکننده، نقش کلیدی در توزیع ثروت و پویایی اقتصاد محلی ایفا کردند. در این میان، روستای صخرهای و تاریخی کندوان با جذب ۳۳ هزار و ۳۵۵ گردشگر و کلیسای جهانی سنت استپانوس با ثبت ۱۹ هزار و ۱۹۷ بازدیدکننده، به عنوان کانونهای اصلی توجه مسافران نوروزی شناخته شدند. در بخش ناوگان حملونقل عمومی نیز، ترافیک قابلتوجهی به ثبت رسید؛ بهنحویکه ۴۷ هزار و ۵۵۹ مسافر از طریق خطوط ریلی وارد استان شدند و پایانه مرزی نوردوز نیز تردد ۱۹ هزار و ۷۸۰ نفر را در مبادی ورودی و خروجی مدیریت کرد.
احمد حمزهزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی، در خصوص تحلیل این دادههای آماری و دستاوردهای اقتصادی آن اظهار کرد: تحقق این حجم از بازدید و کسب جایگاه چهارم کشوری، حاصل یک برنامهریزی استراتژیک در کمیتههای دهگانه ستاد خدمات سفر و توسعه زیرساختهای اقامتی و تفریحی استان در سالهای اخیر است. رشد فزاینده حضور گردشگران، بهویژه در مقاصد شاخصی نظیر کندوان و سایتهای جهانی، نشاندهنده اثربخشی کمپینهای معرفی جاذبهها و ارتقای کیفیت خدمات تأسیسات گردشگری است که مستقیماً به پویایی اقتصاد هویتبنیان استان منجر میشود.
نظارت هوشمند و کسب رتبه نخست تنظیم بازار کشور
صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مسافران، یکی از ارکان اصلی ستاد اجرایی خدمات سفر در نوروز ۱۴۰۵ بود. در این راستا، با اجرای مانورهای نظارتی مستمر و استقرار تیمهای بازرسی، استان موفق به کسب رتبه اول کشور در اجرای گشتهای مشترک تنظیم بازار شد. انجام ۹۲۸ بازدید نظارتی تخصصی از تأسیسات گردشگری، مجتمعهای بینراهی و مراکز عرضه خدمات، در کنار فعالیت شبانهروزی ۲۳ مرکز اطلاعرسانی، شاکله اصلی این موفقیت را تشکیل دادند. همچنین رسیدگی فوری به تنها ۹ مورد شکایت ثبتشده، نشان از استانداردسازی مطلوب خدمات دارد.
حمزهزاده در این باره تصریح کرد: اولویت اصلی ما در ایام نوروز، تضمین کیفیت خدمات و صیانت کامل از حقوق گردشگران بود. کسب رتبه نخست کشوری در تنظیم بازار و نظارتهای تلفیقی، نتیجه همافزایی بینظیر دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی و انجمنهای صنفی بود. ما با بهرهگیری از نظارتهای هوشمند و حضور میدانی ۱۵ ناظر استانی در قالب ۲۲ تیم گشت روزانه، اجازه ندادیم که نوسانات تقاضا در پیک سفرها، به افت کیفیت یا تضییع حقوق مسافران منجر شود.
ارتقای ایمنی مواصلاتی و کاهش چشمگیر تلفات جادهای
مدیریت ترافیک و واکنش سریع در شرایط اضطراری، از دیگر نقاط قوت عملکرد ستاد نوروزی بود. مداخله مؤثر پلیسراه، راهداری و نیروهای امدادی، منجر به کاهش ۳۷ درصدی آمار فوتیهای ناشی از تصادفات جادهای (از ۳۰ نفر در سال گذشته به ۱۹ نفر) و کاهش ۴۶ درصدی آمار مصدومان (از ۵۹۶ نفر به ۳۱۹ نفر) شد. استقرار ۳۱ پایگاه ثابت و ۹ پایگاه سیار هلالاحمر و ثبت ۱۲۹۳ مأموریت موفق توسط مرکز فوریتهای پزشکی (اورژانس)، ضریب اطمینان و ایمنی سفر در محورهای مواصلاتی استان را به شکل معناداری ارتقا داد.
حفاظت پیشگیرانه و پایش تخصصی سلامت بناهای تاریخی
با توجه به تقارن ایام نوروز با جنگ تحمیلی سوم و لزوم اعمال پروتکلهای مدیریت بحران در حوزه میراثفرهنگی، حفاظت از اصالت کالبدی بناها در بالاترین سطح اهمیت قرار گرفت. شوکهای فیزیکی ناشی از امواج انفجار در ۱۹ اسفندماه، لزوم ارزیابیهای دقیق سازهای را ایجاب میکرد تا حضور گسترده گردشگران در اماکن تاریخی با ایمنی کامل همراه باشد. در این راستا، استقرار نشان بینالمللی «سپر آبی» و پایش مستمر رفتار سازهای بناها در دستور کار شورای فنی میراثفرهنگی قرار گرفت.
وحید نواداد، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی، با تشریح ابعاد تخصصی این اقدامات حفاظتی بیان کرد :با توجه به حساسیتهای سازهای ناشی از حوادث اخیر، راهبرد ما در نوروز ۱۴۰۵ عبور از رویکردهای سنتی و اتکا به روشهای حفاظت پیشگیرانه و هوشمند بود. امواج ناشی از اتفاقات اسفندماه، تنشهای پنهانی در هسته باربر و لایههای تزئینی بناهای شاخصی نظیر گنبد کبود مراغه و خانه تاریخی سلماسی تبریز ایجاد کرده بود. لذا پیش از آغاز پیک سفرها، فرآیند ارزیابیهای کارشناسی تخصصی با بهرهگیری از تجهیزات پایش رفتار سازهای و مطالعات فتوگرامتری آغاز شد. هدف ما این بود که ضمن مستندنگاری دقیق خسارات وارد شده به این مواریث بشری جهت تدوین طرحهای مرمت اصولی، تمامی خطرات احتمالی را مرتفع ساخته و میزبانی ایمن و استاندارد از گردشگران را در این محوطههای تاریخی تضمین کنیم.
نوروزگاه تبریز؛ پیوند میراث ناملموس با همبستگی ملی در شرایط جنگی
برنامههای نوروزی آذربایجانشرقی در سال ۱۴۰۵ صرفاً به ارائه خدمات زیرساختی و رفاهی محدود نشد، بلکه با رویکردی جامعهشناختی، ابعاد عمیق فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر گرفت. آیین نوروزگاه تبریز که از روز پنجشنبه ۶ فروردینماه با حضور مقامات استانی افتتاح شد و به جایگاهی برای تبلور همبستگی ملی و ترویج میراث ناملموس مبدل گشت.
این رویداد ملی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم حادثه مدرسه میناب و تمرکز بر یادبود کودکان آسیبدیده، فضایی سرشار از همدلی، عطوفت و مسئولیتپذیری اجتماعی را در میان شهروندان و گردشگران رقم زد. اجرای برنامههای هدفمند فرهنگی از جمله نقاشیهای کودکانه با مضامین همدردی و صلح، توزیع پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تقدیر از کودکان، اثبات کرد که رویدادهای مبتنی بر میراث ناملموس میتوانند فراتر از کارکردهای تفریحی، بستری قدرتمند برای ترویج فرهنگ ایثار، انتقال ارزشهای انسانی به نسلهای آینده و تقویت انسجام اجتماعی در مواجهه با بحرانها باشند.
عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر استان آذربایجانشرقی در نوروز ۱۴۰۵ نشاندهنده یک الگوی موفق و تابآور از مدیریت جامع گردشگری است. این استان توانست با وجود شرایط حساس و چالشهای اخیر کشور، نه تنها با جذب بیش از ۱.۶ میلیون مسافر و کسب جایگاه چهارم کشوری، پویایی اقتصاد گردشگری خود را حفظ کند، بلکه با ارتقای چشمگیر ایمنی مواصلاتی و نظارت دقیق بر بازار، استاندارد بالایی از خدماترسانی را به ثبت رساند. علاوه بر این، رویکرد هوشمندانه و پیشگیرانه در پایش و حفاظت تخصصی از بناهای تاریخی در برابر آسیبهای احتمالی، در کنار اجرای برنامههای فرهنگی هدفمند مانند نوروزگاه تبریز که تجلیگر همبستگی ملی، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی بود، ثابت کرد که برنامهریزی استراتژیک و هماهنگی منسجم بینبخشی میتواند حتی در شرایط بحرانی، به توسعه پایدار گردشگری، صیانت از مواریث فرهنگی و ترویج ارزشهای عمیق انسانی منجر شود.
