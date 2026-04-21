بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مجاهد کرباسی امروز سهشنبه یکم اردیبهشت 1405، در تشریح این اقدام اظهار کرد: این عملیات با مشارکت و همکاری فرمانداری ویژه شهرستان اردکان، شهرداری احمدآباد، واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه میراث جهانی بافت تاریخی یزد و اداره میراث فرهنگی شهرستان اردکان صورت پذیرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردکان افزود: در این مجموعه تاریخی، علف هرز موسوم به «جغجغه» (جنگ جنگوگ) که دارای ریشههای عمیق و گسترده تا عمق ۴ متر می رسد وجود داشته و این گیاه تهدیدی برای استحکام بناهای تاریخی محسوب میشود و با ایجاد ترک و شکاف در سازههای بنا، روند فرسایش را تسریع می کند و برای مقابله با این گیاه از سم گلایفوزیت" استفاده شده که از طریق برگهای سبز گیاه جذب شده و به ریشههای آن نفوذ میکند.
کرباسی اضافه کرد: مرحله دوم سمپاشی با هدف نابودی این گیاه مقاوم، با فاصله زمانی سه ماه از مرحله اول انجام خواهد شد، این برنامهریزی زمانی، اثربخشی بلندمدت سمپاشی و حفظ پایدار این میراث گرانبها از گزند عوامل طبیعی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی به بناهای تاریخی را تضمین میکند.
او در پایان از همراهی فرمانداری ویژه اردکان و شهرداری احمدآباد، به پاس مشارکت فعالانه و همراهی ارزشمندشان در اجرای این اقدام مهم، تشکر و قدردانی کرد.
