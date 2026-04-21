۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱

اجرای برنامه چهار مرحله‌ای حفاظت و نگهداری از مجموعه آب‌انبارهای نه تایی احمدآباد اردکان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردکان گفت: به‌منظور حفاظت و نگهداری جامع از مجموعه ارزشمند آب‌انبارهای نه تایی احمدآباد، عملیات سم‌پاشی علف‌های هرز این محوطه تاریخی در قالب یک برنامه چهار مرحله‌ای تعریف شده است که اولین مرحله آن با موفقیت به انجام رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجاهد کرباسی امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت 1405، در تشریح این اقدام اظهار کرد: این عملیات با مشارکت و همکاری فرمانداری ویژه شهرستان اردکان، شهرداری احمدآباد، واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه میراث جهانی بافت تاریخی یزد و اداره میراث فرهنگی شهرستان اردکان صورت پذیرفت.

 رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردکان افزود: در این مجموعه تاریخی، علف هرز موسوم به «جغجغه» (جنگ جنگوگ) که دارای ریشه‌های عمیق و گسترده تا عمق ۴ متر می رسد وجود داشته و این گیاه تهدیدی برای استحکام بناهای تاریخی محسوب می‌شود و با ایجاد ترک و شکاف در سازه‌های بنا، روند فرسایش را تسریع می کند و برای مقابله با این گیاه از سم گلایفوزیت" استفاده شده که از طریق برگ‌های سبز گیاه جذب شده و به ریشه‌های آن نفوذ می‌کند.

 کرباسی اضافه کرد: مرحله دوم سم‌پاشی با هدف نابودی این گیاه مقاوم، با فاصله زمانی سه ماه از مرحله اول انجام خواهد شد، این برنامه‌ریزی زمانی، اثربخشی بلندمدت سم‌پاشی و حفظ پایدار این میراث گران‌بها از گزند عوامل طبیعی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به بناهای تاریخی را تضمین می‌کند.

 او در پایان از همراهی فرمانداری ویژه اردکان و شهرداری احمدآباد، به پاس مشارکت فعالانه و همراهی ارزشمندشان در اجرای این اقدام مهم، تشکر و قدردانی کرد.

