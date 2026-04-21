به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس قدیریان امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: مسجد بیرون ابرکوه یکی از قدیمی ترین مساجد شهرستان است که هرساله حسب نیاز، مرمت‌های اضطراری بر روی آن برای عمردهی بیشتر به این مسجد فاخر انجام می‌گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه اظهار کرد: اجرای تک ازاره دیوار حیاط و رواق‌ها، کاهگل بدنه داخلی و مرمت شرفی‌های لبه بام از اقدامات اجرایی در این بنا است که به‌صورت امانی با اعتبارات استانی انجام می‌گیرد.

قدیریان عنوان کرد: این مسجد که متعلق به دوران اوایل اسلام است و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده، بنا به گفته مورخان، چند روزی میزبان و منزلگاه امام هشتم شیعیان جهان امام رضا علیه السلام در سفر از مدینه به مرو بوده و از قداست خاصی در بین مردم برخوردار است.

او گفت: ابرکوه در مسیر جاده ولایت قرار داشته و در جای جای شهرستان مساجد کوچک و بزرگی با معماری فاخر ایرانی- اسلامی قرار دارد که همگی جزو آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی و مذهبی شهرستان محسوب میشوند.

انتهای پیام/