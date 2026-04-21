پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات مرمت موزه مفاخر اردکان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجاهد کرباسی با اشاره به اینکه این بنای ارزشمند که با عنوان موزه مفاخر اردکان فعالیت می‌کند، یکی از آثار شاخص بافت تاریخی این شهرستان است، اظهار کرد: این پروژه که تحت نظارت مستقیم اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردکان و به صورت پیمانی در حال اجراست، اکنون به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان در ادامه با تشریح جزئیات اقدامات اجرایی افزود: در این مرحله از پروژه، تمرکز اصلی بر حفظ اصالت بنا و استفاده از مواد سنتی است ازجمله اقدامات صورت گرفته می‌توان به جمع‌آوری و اجرای مجدد کف‌فرش با آجرهای سنتی، بازسازی اندودهای فرسوده با استفاده از کاه‌گل و ملاط گچی و همچنین اجرای مجدد تزئینات سنتی نظیر چفت گیری و گلویی سنتی اشاره کرد، هم‌زمان، سیستم‌های زیرساختی ازجمله نورپردازی و برق‌کشی نیز جهت بهینه‌سازی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

او خاطرنشان کرد که این بنا با قدمتی بیش از یک قرن و با شماره ثبت ۹۱۱۶ در فهرست آثار ملی ایران، نمایی برجسته از معماری سنتی شامل حیاط مرکزی، تالار و بادگیر است که از سال ۱۳۸۳ به عنوان موزه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.

انتهای پیام/