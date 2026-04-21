گردشگری کودک، کلید تبدیل یزد به مدرسه تاریخ و طبیعت است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالار حسینی امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: گردشگری کودک در نظام‌های نوین برنامه‌ریزی توریسم، فراتر از یک فعالیت تفریحی ساده، به عنوان یکی از ارکان راهبردی یادگیری تجربی و توسعه پایدار فرهنگی شناخته می‌شود.

معاون گردشگری یزد افزود: این حوزه تخصصی با تمرکز بر نیازهای روانی، حسی و شناختی کودکان، بستری را فراهم می‌آورد تا مفاهیم پیچیده‌ای همچون هویت ملی، حفاظت از میراث فرهنگی و سواد زیست‌محیطی در قالب فعالیت‌های عینی و مشارکت‌جو به نسل جدید منتقل شود.

سالار حسینی ضمن اشاره به این‌که از منظر اقتصادی نیز، گردشگری کودک به دلیل ماهیت گروهی و خانوادگی، ضریب اشغال زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد و موجب پایداری کسب‌وکارهای بومی می‌شود، تصریح کرد: در این راستا، شهر تاریخی یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام جهان که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، واجد پتانسیل‌های بی‌بدیلی برای انطباق با شاخص‌های گردشگری کودک است.

او بابیان این‌که ساختار معماری یزد یک آزمایشگاه زنده برای کودکان محسوب می‌شود، به پتانسیل برگزاری کارگاه‌های خشت‌زنی و سفال‌گری برای کودکان در خانه‌های تاریخی در راستای گردشگری خلاق اشاره کرد و یادآور شد: کودک در این تجربه علاوه بر بازی با عناصر طبیعی، با مفاهیم پایداری محیط‌زیست و سازگاری هوشمندانه با اقلیم آشنا می‌شود.

معاون گردشگری یزد با تأکید بر این‌که این استان بستری استثنایی برای آموزش مفاهیم فیزیک و مهندسی به زبان ساده فراهم آورده است و واکاوی ساختار بادگیرها و موزه‌های آب می‌تواند به تورهای علمی مبدل شود، تأکید کرد: در این تورها کودکان فرایند خنک‌سازی فضا و انتقال آب در دل کویر را بدون نیاز به انرژی‌های آلاینده درک می‌کنند که این امر تبلور عینی گردشگری آموزش‌محور است.

سالار حسینی به ظرفیت بالای آسمان کویر و وجود کاروانسراهای تاریخی برای توسعه تورهای رصد ستارگان ویژه کودکان و ترکیب آن با قصه‌گویی‌های اساطیری برای خلق تجربه‌ای فرامکانی اشاره کرد و افزود: بافت تاریخی یزد با کوچه‌های باریک و پیچ‌درپیچ، بستری ایده‌آل برای تورهای روایتگری و طراحی بازی‌های محیطی نظیر گنج‌یابی در محله‌های باستانی است که هویت تاریخی را در ذهن کودک تثبیت می‌کند.

او ایجاد کارگاه‌های کوچک شیرینی‌پزی سنتی را راهی برای آموزش مهارتی دستی در کنار پیوند با ذائقه بومی به کودک برشمرد و گفت: ظرفیت‌های اقامتی یزد در قالب بوم گردی‌های خانواده‌محور با حیاط‌های مرکزی امن را محیطی مناسب برای بازآفرینی بازی‌های بومی-محلی است.

سالار حسینی در پایان، همزیستی تاریخی ادیان در این شهر را فرصتی بی‌نظیر برای آموزش مفاهیم رواداری و احترام به تنوع فرهنگی در قالب بازدیدهای میدانی ارزیابی کرد و گفت: یزد می‌تواند از یک مقصد ایستا برای بزرگ‌سالان به یک مدرسه طبیعت و تاریخ برای کودکان تغییر ماهیت دهد، مشروط بر اینکه روایت‌ها و فعالیت‌ها بازطراحی شوند.

انتهای پیام/